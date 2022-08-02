انت الان تتابع خبر شوف احدث سيارة فى السوق .. مواصفات واسعار هافال جوليان موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة “هافال” جوليان موديل 2022 الى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتى شهدت إرتفاعاً جديداً فى الاسعار خلال الفترة الماضية وذلك بقيمة تتراوح بين 10 و 15 ألف جنيه على جميع الفئات المقدمه فى السوق المصري .

الاداء الفني للسيارة هافال جوليان موديل 2022

وتتميز السيارة “هافال” جوليان Haval Julian موديل 2022 بإعتمادها على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي “تيربو”، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات ، بالاضافة الى كاميرا لسهولة التحكم، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة .

وتضم السيارة عوامل أمان وسلامة مميزة ، حيث تأتي بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، ومتابعة ضغط الاطارات، مع تقنية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب نظام الصبات الالكتروني ESP، ومنظومة الوسائد الهوائية.

شوف الاسعار الرسمية هافال جوليان موديل 2022 في مصر

أول فئة: “اوتوماتيك” موديل 2022 بسعر 450 ألف جنيه.

ثاني فئة: “اوتوماتيك”موديل 2022 بسعر 485 ألف جنيه.

ثالث فئة: “اوتوماتيك” موديل 2022 بسعر 515 ألف جنيه.

رابع فئة: “اوتوماتيك” موديل 2022 بسعر 540 ألف جنيه.