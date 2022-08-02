“العرض الجبار” أقوي عروض تقسيط سيارات كيا الجديدة بأقل من 1000 ريال على 5 سنوات في المملكة

وأخيرًا كشفت مجموعة الجبر للتمويل في المملكة العربية السعودية عن عروض تقسيط سيارات كيا الجديدة المقدمة في عام 2023م ، حيث أن سيارة كيا من السيارات التي تتميز بإمكانياتها العالية الجودة والأكثر تطورًا في سوق السيارات، ويتميز عرض التقسيط من مجموعة الجبر السعودية بالعديد من المميزات التي تجعل السيارة فرصة رائعة لاقتناءها بالنسبة إلى الأشخاص التي تجد أن سعرها مرتفع قليلًا وغير موجود في متناول اليد فيمكنكم الحصول على عرض التقسيط المميز على سعر السيارة.

تقسيط سيارات كيا الجديدة موديل 2023

من السيارات التي شملت عرض التقسيط من مجموعة الجبر للتقسيط داخل المملكة العربية السعودية كل مما يلي:-

1. سيارة كيا سونيت 2023

تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوة دفعه 115 حصان وأقصى عزم دوران للسيارة تبلغ 144 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي، معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 17.3 كيلو متر لكل لتر.

بقسط شهر قيمته تبلغ 965 ريال سعودي والقسط الشهري ممتد حتى خمس سنوات (60 شهر).

2. سيارة كيا سيراتو 2022

من أبرز مواصفات سيارة كيا سيراتو موديل 2022م بأن قوة دفع السيارة تبلغ 130 حصان وأقصى عزم دوران للموتور 192 نيوتن لكل متر.

سعة الموتور 1600 سي سي وناقل الحركة يتكون من ست سرعات ويعمل أوتوماتيكيًا.

عرض التقسيط يبدأ من سعر 978 ريال سعودي ويمكن سداد قيمة الأقساط على خمس سنوات.

3. سيارة كيا سيلتوس إل إكس 2

سعة موتور السيارة تبلغ 1500 سي سي وهي سيارة تعمل بخاصية الدفع الكلي للعجلات.

قوة محرك السيارة تبلغ 146 حصان وشاشة.

عرض المعلومات الترفيهية والوسائطية مقاسها 8 بوصة وبالنسبة إلى شاشة العدادات مقاسها 7 بوصة.

حجم حقيبة شحن السيارة 26.6 قدم مكعب.

سعر بيع السيارة يمتد لخمس سنوات فترة سداد أقساط بقسط شهري يبدأ من 1.099 ريال سعودي.

4. سيارة كيا K5 إل إكس