نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاني أسماء سيارات كيا المميزة لن تصدق دلالتها الغريبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة كيا هي ثاني أكبر مصنّع للسيارات في كوريا الجنوبية وتتبع الشركة مجموعة هيونداي كيا للمركبات وتقع في سيول في كوريا الجنوبية، تمتلك شركة كيا الكورية مجموعة كبيرة من السيارات المعروفة بالتصاميم العصرية الفخمة والأنيقة وكذلك التقنيات الحديثة والموثوقة، كما تتميز بمجموعة وتشكيلة من أكثر أسماء السيارات تميزًا وذات معانٍ قيمة على عكس الكثير من المنافسين الذين يعتمدون بشكل كبير على تسمية السيارات بأحرف أو أرقام.

سيارات كيا

يعود أصل كلمة كيا إلى الصين وكوريا، حيث ينقسم الاسم إلى قسمين، فالقسم الأول يعني “أن تنهض”، والقسم الثاني يعني “آسيا”، فالاسم مجتمع يمكن أن يترجم إلى “النهوض من آسيا”.

كما رأيتم أن اسم الشركة له معنى قيم ويفيد النهوض في عالم التكنولوجيا والسيارات، فأسماء سيارات كيا أيضًا لها معانٍ قيمة.

معاني أسماء سيارات كيا المميزة

تمتلك كيا مجموعة من السيارات والتي تمتلك أسماء مميزة مثل:

كادينزا: هي سيارة السيدان المعروفة والتي عرفت لاحقًا في مجال السيارات باسم K8، واسم كادينزا هو اسم إيطالي والذي يعني جميل وعبقري وفن معقد، وهذا المصطلح يستخدم عادة في مجال الموسيقى، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الشركة تريد أن تجعل للسيارات التي تصنعها أسماء مميزة وذات معان مدهشة.

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فورته (Forte)

وهو اسم سيارة من شركة كيا ومصدره فرنسي ومشتق من كلمة فرنسية بمعنى “قوي” وتستخدم الكلمة عادة عندما نحتاج وصف شيء بأنه قوى أو في وصف مهارة ما بأنها أقوى مهارة في هذا الشخص.

أوبتيما

لم تعد تسمى أوبتيما كالسابق فقد أصبحت تعرف باسم K5 وهو اسم لاتيني تم تحريفه ويعني “أفضل” أو “علاوة وزيادة”.

ريو

سميت السيارة على اسم ثاني دولة في البرازيل، والتي تعني “النهر” باللغة الإسبانية والبرتغالية، ويشير إلى تصميم السيارة الانسيابية وإلى التحكم المنسدل بسيولة في السيارة.

سورينتو

سميت السيارة على اسم قرية صغيرة في إيطاليا ويقال إن هذه القرية متأثرة بشكل كبير بالثقافة اليونانية وأساطيرها عن الحوريات.

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سول

هذا الاسم نفسه يطلق على الكلمة الإنجليزية “الروح” ويشير إلى حياة الإنسان العامة والدلالات الثقافية والتاريخية التي تصاحبه.

سبورتاج

هي أشهر سيارات العلامة الكورية “كيا” حديثًا، فاسمها مزيج من كلمة “رياضة” وذلك إشارة إلى حيوية السيارة وقدرة التحكم، وكلمة “العمر” وذلك لوصف حالة السيارة وهيئتها.

ستينجر

وتعني هذه الكلمة “اللاسع” وهذا يعبر بشكل كبير على السيارة، حيث يشير إلى الأداء العالي والمعزز للسيارة وكذلك الهيئة الجريئة للسيارة وقوة محركها.

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