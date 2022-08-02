انت الان تتابع خبر اوفر برايس جديد.. اسعار ومواصفات هيونداي كريتا موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر السيارة “هيونداي” كريتا موديل 2022 واحدة من أفضل والسيارات المتواجدة فى السوق المصري والتى تنتمي الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، والتى شهدت زيادة جديدة فى قيمتها السعرية تصل الى 25 الف جنيه.

الاداء الفني للسيارة هيونداي كريتا موديل 2022

فتمتاز السيارة “هيونداي” كريتا موديل 2022 بقدرتها على التسارع من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية، بفضل محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 113 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتتوافر السيارة “هيونداي” كريتا موديل 2022 بتصميم خارجي مميزة ، فتأتي بأبعاد هيكلية بلغت 4300 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1790 مم، و 1620 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 433 لتر، إلى جانب احتواء السيارة على فرامل ABS، و EBD، وخاصية التوازن عند المرتفعات، ومتابعة ضغط الاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

شوف أحدث أسعار هيونداي كريتا موديل 2022 في مصر

أول فئة: “اوتوماتيك” بسعر 485 ألف جنيه بدلًا من 460 ألف جنيه.

ثاني فئة: “اوتوماتيك” بسعر 500 ألف جنيه بدلًا من 475 ألف جنيه.

ثالث فئة: “اوتوماتيك” بسعر 525 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه.

رابع فئة: “اوتوماتيك” بسعر 550 ألف جنيه بدلًا من 525 ألف جنيه.