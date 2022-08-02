انت الان تتابع خبر شوف الاسعار الجديدة للسيارة أسعار هيونداي بايون موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي تحفة “هيونداي” الجديدة بايون موديل 2022 الى فئة السيارات الرياضية الهاتشباك ، وقد شهدت بايون موديل 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة الرياضية، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 15 الف جنيه.

مواصفات السيارة هيونداي بايون موديل 2022

وقد زودت السيارة “هيونداي” بايون Hyundai Bion موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ، ويعمل ناقل الحركة الخاص بايون موديل 2022 عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما يمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 10.4 ثانية.

وفيما يتعلق بتصميم السيارة “هيونداي” بايون موديل 2022 ، فتأتي بمصابيح أمامية نحيفة، بالاضافة إلى حزمة ضوئية على جانبي الصادم، بالاضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، والتي دعمت بجنوط رياضية انيقة، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4180 مم، وبعرض يبلغ 1557 مم، و 1500 مم للارتفاع.

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي بايون موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

أول فئة: “اوتوماتيك” بسعر 430 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه.

ثاني فئة: “اوتوماتيك” بسعر 455 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.

ثالث فئة: “اوتوماتيك” بسعر 475 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه.

رابع فئة: “اوتوماتيك” بسعر 495 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.