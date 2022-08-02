انت الان تتابع خبر شوف احدث أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023 .. عملاق الـ SUV والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة “شيري” تيجو 3 موديل 2023 إقبالاً كبيراً الفترة الماضية مما أدى الى إرتفاع القيمة السعرية للسيارة ، نظراً لقة المعروض وزيادة الطلب ، حيث أقبل علي شرائها قطاع كبير من المواطنين كما أنها تعد من فئة السيارات متعددة الاستخدام الـsuv ، وقد بلغ سعر سيارة تيجو 3 موديل 2023 الى 335 الف جنيه

.

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023

وقد حصلت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 فى نسختها المحلية على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 126 حصان ، وعزم اقصي للدوران 160 نيوتن/متر ، متصل بناقل حركة من طراز CVT، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية .

وقد عززت “شيري” إمكانيات سياراتها بعجلة قيادة متعددة الوظائف ، وإمكانية التحكم في عجلة القيادة ، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات ، وإمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات ، وطي المقاعد الخلفية ، ومسند يد خلفي ، ومنافذ كهربائية ، ومكيف هواء .

وتتوافر السيارة بباقة مميزة من التجهيزات منها وسائد هوائية ، وفرامل مانعة للانزلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD ، ونظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية ،وحساسات ركن خلفية ، ومثبت سرعة ،ونظام الركن الاوتوماتيكي ،وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.