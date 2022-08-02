انت الان تتابع خبر أشيك عربية فى السوق.. اسعار ومواصفات شيري اريزو 5 موديل 2023 بعد الزيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شيري اريزو 5 موديل 2023 تعتبر واحدة من أفضل السيارات المتواجدة فى السوق ، وهي تنتمي الى فئة السيدان وتعتمد السيارة على العديد من التجهيزات الفنية والتقنية، حيث تتنوع باختلاف الفئات المقدمة محليًا.

الاداء الفني للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

وقد عززت شركة “شير” إمكانيات سيارتها المميزة اريزو 5 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 114 حصانا، وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الاول خماسي السرعات مانيوال، والاخر أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات ، وتستطيع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية .

وتضم السيارة “شيري” اريزو 5 موديل 2023 باقة مميزة من عوامل الامن ، منها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، وجنوط رياضية 16 بوصة، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية.

وفيما يتعلق بأسعار شيري اريزو 5 موديل 2023 كالأتي:

أول فئة: “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 248 ألف جنيه.

ثاني فئة: “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 275 ألف جنيه.

ثالث فئة: “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 290 ألف جنيه.