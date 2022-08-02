انت الان تتابع خبر حبيبة المصريين زادت 15 ألف جنيه .. زيادة أسعار هيونداي النترا HD موديل 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة الرائدة “هيونداي” النترا HD موديل 2023 زيادة جديدة فى قيمتها السوقية علي جميع الفئات المقدمة بالسوق المحلي، لهذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تبدأ من 10 الاف جنيه مرورًا بـ 13 الف جنيه، وحتى 15 ألف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

الاداء الفني للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

وقد عززت شركة “هيونداي” إمكانيات سيارتها المميزة بمحرك 1600 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، يمكنه انتاج 121 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية الاداء جر أمامي ، ويمكن للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 من خلال الامكانيات الفنية المقدمة لديها، أن تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.3 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

شوف احدث أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

أول فئة: “اوتوماتيك” بقيمة بلغت 345 ألف جنيه بدلاً من 335 ألف جنيه.

ثاني فئة: “اوتوماتيك” بقيمة بلغت 355 ألف جنيه بدلاً من 342 ألف جنيه.

ثالث فئة: “اوتوماتيك” بقيمة بلغت 365 ألف جنيه بدلاً من 355 ألف جنيه.

رابع فئة: “اوتوماتيك” بقيمة بلغت 375 ألف جنيه بدلاً من 360 ألف جنيه.