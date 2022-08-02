انت الان تتابع خبر. بـ 13,200 هتركب احلى موتوسيكل فى السوق .. شوف الاسعار والمواصفات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يضم السوق المصري العديد من الماركات العالمية والطرازات المختلفة سواء كانت من السيارات ام الموتوسيكلات ، وهو يعتبر الاسواق فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا رواجاً ومؤخرا يبحث الكثير على موتوسيكلات معظهما صينية الصنع للعمل بها فى شركات تاجير السيارات والموتوسيكلات المنتشرة حاليا فى السوق المحلى المصرى .
الموتوسيكل الاول: دايون دايون 2
الموتوسيكل الثاني: حوا بى اكس ار
ويأتي “حوا” بى اكس ار بمحرك 150 سي سي، و بناقل حركة مانيوال وبـ 5 نقلات ، ويستهلك 1 لتر لكل 50 كيلو متر ، ويتوافر فى السوق لفئة المانيوال بـ 14,500 جنيه .
الموتوسيكل الثالث: وينج وينج
وتأتي الدراجة “وينج وينج” بمحركين احدهما 150 سي سي و الاخر 200 سي سي ، ويتاتى بنظام الدفع الخلفى ، و بناقل حركة مانيوال ، ويتوافر فى السوق لفئة المانيوال بـ 14,500 جنيه ، 15,500 جنيه .
الموتوسيكل الرابع: هوجن فلامنجو
وفيما يتعلق بـ “هوجن” فلامنجو فياتى بمحرك 150 سي سي ، ويأتى بناقل حركة مانيوال،سعة خزان البنزين 15 لترات، يعمل أيضاً كاربتير و يأتى بعداد ديجتال عادى ، ويتوافر فى السوق لفئة المانيوال بـ 15,500 جنيه .