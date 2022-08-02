انت الان تتابع خبر. بـ 13,200 هتركب احلى موتوسيكل فى السوق .. شوف الاسعار والمواصفات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يضم السوق المصري العديد من الماركات العالمية والطرازات المختلفة سواء كانت من السيارات ام الموتوسيكلات ، وهو يعتبر الاسواق فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا رواجاً ومؤخرا يبحث الكثير على موتوسيكلات معظهما صينية الصنع للعمل بها فى شركات تاجير السيارات والموتوسيكلات المنتشرة حاليا فى السوق المحلى المصرى .

الموتوسيكل الاول: دايون دايون 2

ويأتي “دايون” دايون 2 بمحرك 150 CC، قادر على إخراج قوة تصل الى 150 حصان، ويأتى بناقل حركة مانيوال،سعة خزان البنزين 8 لترات، يعمل أيضاً بتبريد هواء و يأتى بعداد ديجتال عادى ، ويتوافر فى السوق المصري لفئة المانيوال بـ 13,200 جنيه