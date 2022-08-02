وصل الشكل الجديد من السيارة الدبابة... سيارة هافال إتش 6 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الرائعة جدا

سيارة هافال إتش 6 2022 اهم مواصفاتها، يريد الجميع الحصول على سيارة جديدة ومبتكرة موديل هذا العام لذلك جئنا لكم بمواصفات وأسعار سيارة هافال إتش 6 موديل عام 2022 حيث أنها من السيارات الرائعة التي لها العديد من المواصفات التي تجعلها فريدة من نوعها، فهي تتحمل السير لمسافات طويلة، لذلك لا تترددوا في معرفة أهم المواصفات والمميزات الخاصة بها من خلال السطور القادمة.

سيارة هافال إتش 6 2022 اهم مواصفاتها

هذه السيارة الرائعة تتمتع بمواصفات تجعلها مذهلة، وهي:

أن المحرك الخاص بها قوي للغاية كما أن سعتها كبيرة، وهي يأتي بمقدار 1500 سي سي تيربو.

كما أن المحرك الخاص بالسيارة يقوم بتوليد قوة تبلغ 148 حصان، والعزم الخاص بالدوران في السيارة يبلغ 230 نيوتن متر.

المحرك يعمل من حلال استخدام ناقل أوتوماتيكي، وهذه السيارة تتميز بسرعتها الكبيرة، كما أن مساحتها رائعة وواسعة للغاية.

السعة الخاصة بصندوق السيارة الخلفي يبلغ 600 لتر.

السيارة من الداخل مساحتها واسعة، وهي تتسع لأكثر من سبعة ركاب.

المقاعد الخاصة بالسيارة يمكنها أن تتحرك في جميع الاتجاهات بالتحكم الكهربائي.

المكيف الهوائي الخاص بالسيارة والزجاج يقومون بالعمل بشكل كهربائي مميز للغاية.

تمت صناعة مقاعد السيارة من أفضل أنواع الجلد المبرح، حيث ان هذا يضمن الراحة للركاب.

يوجد بالسيارة وسائط متعددة، بشاشة تبلغ مساحتها 10 بوصة، وهي تقوم بالاتصال بالبلوتوث والوصلة يو أس بي.

تحتوي المقاعد على وسائد هوائية، وهذا ما يعطيها المزيد من الأمان.

مميزات السيارة هافال إتش 6

من أهم ما يميز السيارة ما يلي:

مواصفات السيارة من الخارج رائعة للغاية، وبكسبها الإطار الخاص بها سرعة وقبات، وتبلغ المساحة الخاصة بها 18 إنش.

المظهر الخارجي الخاص بالسيارة جذاب للغاية، وعي تتميز بالمظهر الخارجي الرياضي.

كما تحتوي السيارة على مصابيح للإضاءة عالية الجودة، ويوجد بها بعض المصابيح الضبابية التي تجعلها أفضل.

كما يوجد بالسيارة العديد من انظمه الأمان، ومنها الانذرات المتنوعة، وكذلك الانذرات الخاصة بمنع السرقة والحماية من التصادم.

سعر سيارة هافال إتش 6

تبدأ سعر السيارة في المملكة العربية السعودية يبلغ 79000 ريال سعودي أي ما يعادل 21000 دولار أمريكي.