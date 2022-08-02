نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعملة بالسعودية…… تويوتا ونيسان وشيفروليه للبيع بأرخص الأسعار بالسوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعملة بالسعودية، يبحث دوما المواطنين بالسوق في المملكة عن أفضل السيارات المستعملة المعروضة للبيع ذات المواصفات العالية وبأسعار تتناسب مع دخلهم، وذلك بعد أن شهدت الأسعار أرتفاع كبير على مستوي العالم وبعدها أقبل المواطنين على شراء السيارات المستعملة بالسوق السعودي.

سيارات للبيع مستعملة بالسعودية تبدأ من 8 ألف ريال

نعرض لكم على موقعنا ثقفني ملف متجدد لأسعار السيارات ومواصفاتها مثل ماركة تويوتا ونيسان، وتبدأ أسعار السيارات من 8 ألف ريال سعودي، وفيما يلي قائمة بأسعار ومواصفات السيارات المستعملة المعروضة للبيع.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2006 للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2006 مستعملة بالرياض، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 240 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

مشغل أقراص ليزرية (CD).

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

راديو، مكيف، مدخل يو أس بي.

سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا Corolla Cross 1.8L XL HEV 2002 مستعملة

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا كوروس 2002 بمدينة تبوك بالمملكة، مواصفات السيارة هي:

اللون الخارجي للسيارة فضي.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

عداد الممشى بالسيارة 180 ألف كيلو متر.

السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

نوع الدفع أمامي، أربعة سليندر، خمسة باب، الوقود هجين.

سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض البسيط.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008

موجود سيارة مستعملة للبيع ماركة تويوتا موديل كامري 2008 بالرياض، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي للسيارة 265 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أحمر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

مشغل أقراص ليزرية (CD).

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.

سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2009 للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2009 مستعملة بالرياض في المملكة، مواصفات السيارة هي: