نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعملة بالسعودية…… تويوتا ونيسان وشيفروليه للبيع بأرخص الأسعار بالسوق السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعملة بالسعودية، يبحث دوما المواطنين بالسوق في المملكة عن أفضل السيارات المستعملة المعروضة للبيع ذات المواصفات العالية وبأسعار تتناسب مع دخلهم، وذلك بعد أن شهدت الأسعار أرتفاع كبير على مستوي العالم وبعدها أقبل المواطنين على شراء السيارات المستعملة بالسوق السعودي.
سيارات للبيع مستعملة بالسعودية تبدأ من 8 ألف ريال
نعرض لكم على موقعنا ثقفني ملف متجدد لأسعار السيارات ومواصفاتها مثل ماركة تويوتا ونيسان، وتبدأ أسعار السيارات من 8 ألف ريال سعودي، وفيما يلي قائمة بأسعار ومواصفات السيارات المستعملة المعروضة للبيع.
سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2006 للبيع
للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2006 مستعملة بالرياض، مواصفات السيارة هي:
- عداد الممشي 240 ألف كيلو متر.
- السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- مشغل أقراص ليزرية (CD).
- ناقل الحركة بالسيارة عادي.
- راديو، مكيف، مدخل يو أس بي.
- سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي.
سيارة تويوتا Corolla Cross 1.8L XL HEV 2002 مستعملة
للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا كوروس 2002 بمدينة تبوك بالمملكة، مواصفات السيارة هي:
- اللون الخارجي للسيارة فضي.
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- عداد الممشى بالسيارة 180 ألف كيلو متر.
- السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.
- نوع الدفع أمامي، أربعة سليندر، خمسة باب، الوقود هجين.
- سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض البسيط.
للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008
موجود سيارة مستعملة للبيع ماركة تويوتا موديل كامري 2008 بالرياض، مواصفات السيارة هي:
- عداد الممشي للسيارة 265 ألف كيلو متر.
- اللون الخارجي للسيارة أحمر.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- مشغل أقراص ليزرية (CD).
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.
- سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي.
سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2009 للبيع
للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2009 مستعملة بالرياض في المملكة، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة 137 ألف كيلو متر.
- مشغل أقراص ليزرية (CD).
- زجاج كهرباء مرايا كهرباء المكيف ثلج.
- ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.
- السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.
- اللون الخارجي للسيارة فضي.
- سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات للبيع مستعملة بالسعودية…… تويوتا ونيسان وشيفروليه للبيع بأرخص الأسعار بالسوق السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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