نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار تبدأ من 8,000 ريال سعودي في المقال التالي

سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية, حالتها جيدة وبأسعار رخيصة تتناسب مع الجميع فتبدأ الأسعار من 8,000 ريال سعودي وما فوق ويسهل ذلك على المقيمين بالمملكة ومحدودي الدخل شراء السيارة التي تناسبه، وأيضاً متوفر جميع الماركات المنتشرة في الأسواق مع اشتراط الفحص للسيارة قبل شراءها من المالك. السيارة تويوتا كورولا 2013 Toyota Corolla السيارة تويوتا موديل كورولا 2013 متواجدة مع المالك الأول بمدينة جدة.

للحصول على السيارة يرجى التواصل من المالك من خلال الإتصال على الأرقام الآتية. السعر النهائي للسيارة كورولا 15,000 ريال سعودي كاش.

الدهان الخارجي للسيارة باللون الذهبي.

وقود محرك السيارة كورولا يعمل بالبنزين كما أن ناقل الحركة بها اتوماتيك.

عداد ممشى السيارة يصل إلى 183,000 كيلو متر فقط.

جميع كماليات السيارة بحالة جيدة، بها جنوط مكحلة، حساسات خلفية، مرايات صفط، ازياج نيكل، كشافات، 4 كفرات قودير جديدة.

السيارة في حالة ممتازة جداً جاهزة للإستخدام. سيارة تويوتا كورولا 2007 Toyota Corolla متواجد سيارة تويوتا موديل كورولا 2007 للبيع بحالة جيدة.

السيارة بالدهان الأصلي الخاص بها، متواجدة مع المالك بمدينة خميس مشيط.

السيارة عداد الممشى الخاص بها يصل إلى 141,000 كيلو متر فقط.

ناقل السيارة كورولا 2007 أوتوماتيك، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

السيارة متوفرة باللون الأبيض. السيارة يعرضها المالك للبيع مقابل 8,000 ريال سعودي كاش وغير متاح التقسيط. السيارة تويوتا إيبسوم 2015 السيارة تويوتا إيبسوم 2015 Toyota Ipsum 2015 المعروضة للبيع متواجدة بمدينة الرياض.

يعرضها المالك للبيع مقابل 30,000ريال سعودي كاش، كما متوفر بيعها بالتقسيط مقابل دفع مقدم يصل إلى 10,000 ريال سعودي وقسط شهري 1,500 ريال سعودي.

السيارة المعروضة تويوتا إيبسوم لونها أبيض، كما أن الممشي للسيارة يصل إلى 78,000 كيلو متر فقط لذا فالسيارة بحالة جيدة للغاية.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين، وناقل الحركة أوتوماتيك.

وسائل الراحة بالسيارة شامله الآتي، بها فتحة سقف، مرايات كهرباء، المكيف بالسيارة حالته جيده، متوفر بها مرايات ضم وإغلاق، متواجد بها فرش قماش، تتميز السيارة ايضاً بنظام ذكي للركن.

نوافذ السيارة إيبسوم الأمامية والخلفية كهربائية، كما أن الزجاج فاميه.

نظام الصوت المتوفر بالسيارة يشمل راديو كاسيت وبلوتوث ومبدل اقراص وأيضاً بها مشغل دي في دي ومشغل اسطوانات.

يتوفر بالسيارة عدة وسائل أمان فبها حسسات أمامية وخلفية، وسادة هوائية جانبية والسائق والركاب بزيادة الأمان، نظام الفرامل المانع للإنغلاق _ASB.

لزيادة الأمان بالسيارة تتمتع بأن توزيع قوة الفرامل EBD.

للتواصل مع المالك يجب الإتصال على الأرقام التالية. متاح بالسيارة جنوط وكاميرا خلفية ومثبت سرعة كما متوفر بها إنذار ومقاعد كهربائية وقفل مركزي للابواب بالإضافة إلى GPS. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار تبدأ من 8,000 ريال سعودي - ثقفني

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