نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة بحالة جيدة للبيع بالسعودية في المقال التالي

أصبح بسبب تزايد أسعار السيارات في الآونة الأخيرة يتجه العديد من الراغبين في إمتلاك سيارة لتسهيل تحركاتهم اليومية أو الشركات للقيام باعمالها وتقديم الخدمات لعملاءها لشراء السيارات المستعملة لذا فقد أصبح سوق السيارات المستعملة هو الأكثر انتشاراً ومبيعاً. سيارة تويوتا كامري Toyota Camry السيارة كامري إصدار عام 2010 بحالة ممتازة جاهزة للإستخدام.

متواجدة السيارة كامري بالسعودية بمدينة الخرج.

ناقل الحركة بالسيارة تويوتا كامري مانيوال.

وقود محرك السيارة Camry 2010 يعمل بالبنزين، كما أن ممشي السيارة يصل إلى 155,000كيلو متر.

السيارة خالية من الرش والسمكرة ولا تتعرض لأي حادث، الدهان الخارجي لها باللون الرمادي.

يمكنك الحصول على السيارة كامري مقابل مبلغ 18,000 ريال سعودي، كما يمكن الحصول عليها بالتقسيط من خلال دفع مقدم يصل إلى 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي. وسائل الراحة بالسيارة تشمل فتحة سقف وفرش قماش وجلد، مزودة بنظام ذكي للركن ومرايات ضم وإغلاق كهرباء.

النوافذ المتواجدة بالسيارة أمامية وخلفية كهرباء، وأيضاً الزجاج فاميه.

نظام الصوت بالسيارة عبارة عن بلوثوت مدخل AUX، USB، مشغل اسطوانات ودي في دي كما بها راديو كاسيت ومبدل اقراص، نظام التحكم في الطاره.

متواجد بالسيارة عدة أنظمة أمان ليجعلها تتميز عن غيرها، فبها حسسات أمامية وخلفية، وسادة هوائية جانبية والسائق وللركاب.

بها نظام ايموبليزر ضد السرقة.

نظام الفرامل بالسيارة المانع للإنغلاق_ABS.

السيارة مزودة بنظام توزيع قوة الفرامل _EBD.

مزودة السيارة بعدة مزايا آخرى كشافات ضباب وقفل مركزي للابواب وايضاًكلميراةخليقة وGPS وانذار وأيضاً متوفر بها مثبت سرعة وسبويلر خلفي. سيارة للبيع ماركة نيسان موديل اكستريم2016 تتوفر السيارة Nissan Xtreme 2016 بمدينة الرياض.

السيارة قاطعة عداد ممشى السيارة يصل إلى 160,000 كيلو متر، وأيضاً ناقل المحرك الخاص بالسيارة أوتوماتيك.

وقود محرك السيارة اكستريم Xtreme يعمل بالبنزين.

لون السيارة المعروضة للبيع أحمر وهو الدهان الأصلي فلا يوجد رش بالسيارة فهى بحالة جيدة وقابلة للفحص قبل الشراء.

يوفر البائع إمكانية الحصول على السيارة بالتقسيط مقابل دفع مقدم 1500 ريال سعودي ودفع قسط شهري 1500 ريال سعودي، أو الشراء كاش مقابل دفع 20,000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة من خلال التواصل مع المالك على الأرقام التالية. السيارة يتواجد بها فتحة سقف وأيضاً من وسائل الراحة بها نظام الذكي لركن السيارة ومرايات ضم وإغلاق كهرباء معها فرش جلد وقماش.

مكيف السيارة يعمل وبحالة جيدة.

نظام الصوت بالسيارة يشمل الاتي، مشغل اسطوانات ودي في دي وأيضاً مبدل اقراص وللتسهيل على السائق فنظام التحكم في الطارة ومدخل AUXوUSB، كما بها راديو كاسيت وبلوتوث.

وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة يشتمل على الاتي، حسسات أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية من الحوادث للركاب والسائق وأيضاً جانبية، بها نظام ايموبليزر ضد السرقة.

والجدير بالذكر أن نظام الفرامل المانع للإنغلاق ABSو ونظام توزيع الفرامل EBD. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة بحالة جيدة للبيع بالسعودية - ثقفني

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