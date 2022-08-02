انت الان تتابع خبر أحدث سيارة من سامسونج .. آخر منتجات سامسونج هذه المرة تدخل عالم السيارات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقد شهدت Samsung نجاحًا في كل قطاع تقريبًا، ولكن ظل صنع وبيع سيارات العلامة التجارية الخاصة بها بمثابة فشل نادر لأكبر تكتل في البلاد. "هل ستصنع سامسونج السيارات مرة أخرى؟" هو سؤال مضى عليه عقود ظل يطارد شركة التكنولوجيا العملاقة منذ بيع أعمالها في مجال السيارات إلى مجموعة رينو الفرنسية خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.

وتسارع شركات صناعة السيارات العالمية للتخلي عن محركات الاحتراق عند إطلاق سياراتها الجديدة.

كما تقفز شركات التكنولوجيا مثل Apple و Google و Sony أيضًا إلى عربة التسوق على أمل أن تصبح المحرك الأول في التنقل المستقبلي من السيارات الكهربائية إلى القيادة المتصلة إلى القيادة الذاتية في نهاية المطاف.

سامسونج ليست استثناء، فعلى مدار العقود الماضية ، قامت شركات Samsung مثل Samsung Electronics و Samsung SDI و Samsung Electro-Mechanics بتوسيع وجودها بشكل كبير في صناعة السيارات المتطورة باستمرار ، حيث قامت بتزويد قطع رئيسية لعدد كبير من شركات صناعة السيارات ، بما في ذلك Tesla ، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم.

ووفقًا للتقارير الإخبارية ، فقد أطلقوا مؤخرًا فريق عمل لتعزيز استعداده لسوق السيارات الكهربائية سريعة النمو.

قال كيم بيل سو ، أستاذ هندسة السيارات في جامعة دايليم: "مع نمو سوق السيارات الكهربائية ، لن ينتهي الأمر بالشركات الإلكترونية إلى لعب دور مورد المكونات".

"بدلاً من ذلك ، سيكونون قادرين على زيادة الأرباح إلى أقصى حد من خلال القفز إلى صناعة السيارات ، طالما أنهم مستعدون للاستمتاع بهذه الفرصة."

اعتادت صناعة السيارات أن تكون سوقًا كانت فيه حواجز الدخول أعلى من غيرها بسبب المتطلبات التكنولوجية الصارمة لأداء القيادة والسلامة. ولكن مع ترسيخ المركبات الكهربائية لمكانتها في الصناعة ، استمر تقليل العقبات ، مما فتح الباب على نطاق أوسع لشركات التكنولوجيا.

ونظرًا لأن البطاريات يمكن أن تمثل ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج المركبات الكهربائية ، فقد ضمنت سامسونج بالفعل ميزة تنافسية على المنافسين من خلال وحدة تصنيع البطاريات الخاصة بها Samsung SDI.

وأضاف كيم أن سيارة آبل القادمة ، والتي من المقرر أن تظهر لأول مرة في عام 2025 ، قد تسرع من إطلاق السيارة الجديدة لخصمها اللدود في كوريا.

قال: "بمجرد أن تبدأ Apple Car في التجول في الشوارع ، سيكون ذلك عندما تبدأ الشركات الإلكترونية العملاقة في الاشتباك مع بعضها البعض مع السيارات ، وليس الهواتف الذكية".

قال Kwon Yong-joo ، أستاذ تصميم السيارات والنقل في جامعة Kookmin ، إنه على المدى الطويل ، فإن التغييرات الهيكلية عبر الصناعات المحيطة بالتنقل الكهربائي ستدفع Samsung في النهاية إلى صنع سيارات.

وقال إن القابلية للتسويق والربحية والسلامة ستكون الاعتبارات الرئيسية الثلاثة.

قال: "الوقت الذي يتم فيه التعرف على السيارات كأدوات إلكترونية سيكون الوقت المناسب لشركة Samsung لإنتاج السيارات". "الربحية هي المفتاح أيضًا لأن العديد من عملائها سيحلون محل الموردين إذا بدأت Samsung في إنتاج سياراتها الخاصة. يتعين على Samsung القيام باستثمارات ضخمة لأنها تفقد مصادر الإيرادات ".

"من المتوقع أن تحسن القيادة الذاتية بشكل كبير من سلامة القيادة. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان اعتماد السوق الشامل للقيادة الذاتية سيكون ممكنًا عندما يزداد التحضر في المدن الكبرى.

يقول الخبراء إن الوقت قد يكون مناسبًا لشركة Samsung للنظر في صنع السيارات مرة أخرى ، لكنهم يتفقون أيضًا على أنه لا يزال قرارًا استراتيجيًا صعبًا لا يمكن أن يتخذه سوى Lee Jae-yong ، القائد الفعلي لمجموعة Samsung Group.

على الرغم من أن سامسونج لديها القدرات التكنولوجية لصنع جميع قطع غيار السيارات الضرورية تقريبًا ، إلا أنه سيكون من المستحيل عليها أن تفعل ذلك من نقطة الصفر وحدها من أجل مواكبة السرعة المذهلة للتحولات الصناعية. لهذا السبب تتعاون العديد من شركات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات لإنتاج مركباتهم الكهربائية لتحقيق كفاءة أفضل وربحية أعلى.

تكمن المشكلة في أنه على عكس الولايات المتحدة واليابان وحتى الصين حيث يوجد العديد من شركات صناعة السيارات التي تتنافس للحصول على حصة أكبر في السوق ، فإن السوق الكورية الجنوبية تهيمن عليها إلى حد كبير مجموعة هيونداي موتور ، رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

قال مسؤول في الصناعة طلب عدم الكشف عن هويته ، "إذا قررت سامسونج صنع سيارات في المنزل ، فسيكون ذلك مثل إعلان حرب ضد شركة هيونداي على الأقل في الداخل" ، مضيفًا أن كلا الشركتين قد يشعران بدافع ضئيل للتعاون مع الأخذ في الاعتبار التنافس الشيبول و السعي لتحقيق التوسع العالمي.