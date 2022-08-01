لأصحاب الدخل المحدود.. سيارة العائلة الكورية الصاروخية دايو ماتيز بـ 38 ألف جنيه تصميم مثالي وأنيق

سيارة دايو ماتيز للبيع أقل من 38 ألف جنيه، والتي تعتبر من أصغر أفراد العائلة الكورية، التي قدم عالمياً ومحلياً بإطلالة الهاتشباك بحجم صغير، ونالت على شهرة كبيرة بسبب تصميمها المناسب للاصطفاف المثالي، وكذلك لسهولة تنقلها وصيانتها واستهلاكها للوقود بشكل اقتصادي، ولذلك نستعرض لكم من خلال هذا المقال أهم مواصفات السيارة والمميزات التي تتميز بها وأسعارها داخل السوق المصري.

سيارة دايو ماتيز

تُعد سيارة دايو ماتيز من إنتاج شركة دايو الكورية الجنوبية التي بدأت إنتاجها عام 1998 حتى عام 2002، وبعدها أصبحت من إنتاج شركة جنرال موتورز حتى عام 2005، وهذه السيارة بديل لسيارة دايو تيجو، وللسيارة تراز واحد هاتشباج 5 أبواب صغيرة الحجم، كما أنها من تصميم إيطالي جوارو، وقد ظهرت في مصر لأول مرة بمحرك 800 سي سي ينتج 51 حصان وبه 3 سليندر، وبعدها ظهرت بمحرك ثاني 1000 سي سي ينتج 62 حصان 4 سليندر دفع أمامي، وحقن إلكتروني للوقود بناقل حركة يدوي 5 سرعات.

مواصفات سيارة دايو ماتيز

تتصف سيارة دايو ماتيز أنها هاتشباك أمامية بخمس عجلات.

ذات أبعاد خارجية للطول 3.5 م وعرض 1.5 م وارتفاع 1.5 م.

أما أبعاد المقصورة الطول 1.8 م والعرض 1.26 م وارتفاع 1.22 م.

وتعمل السيارة بمحرك سعته 800 سي سي ينتج قوة قدرها 52 حصان وعزم دوران 69 نيوتن/متر.

كما يتصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

بينما تتسارع السيارة من نقطة السكون حتى 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 17 ثانية.

وكذلك تتصف المقصورة الداخلية بأنها متطورة وتحتوي على تكييف قوي للغاية.

ويتم فتح الشنطة من الداخل وكذلك تانك البيزين يتم فتحه من الداخل.

وبها فرش من القماش بلمسات من الجلد وهاف باور وزجاج أمامي كهربائي.

كما بها بلوتوث ومدخل USB ومدخل AUX وراديو مع مكبر للصوت وتكييف.

مميزات دايو ماتيز للسلامة والأمان

وتأتي سيارة دايو ماتيز بالعديد من وسائل الأمان.

والتي منها سنتر لوك وكشافات شبورة وإنذار سرقة.

كما بها بار حديد تحت الصداد لحماية مقدمة السيارة.

بينما تحتوي على مصابيح أمامية للرؤية الليلية وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة.

سعر سيارة دايو ماتيز داخل السوق المصري للسيارات المستعلمة