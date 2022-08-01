نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية، حيث أنه بالاتفاق مع البنك ومن خلال عدة شروط يمكنك شراء السيارة التي تحلم بها. وهو عبارة عن تمويل يقوم على مبدأ المرابحة حيث يتم تسديد ثمنها مع هامش ربح من خلال أقساط شهرية مريحة.

كما أنه عبارة عقد يسمح لمالكه الانتفاع بالسيارة مقابل أقساط مريحة يتم دفعها للبنك على فترة زمنية محددة. بعد ذلك يتم امتلاكه للسيارة، بالإضافة إلى أن البنك يتيح للمستفيد شراؤها خلال فترة العقد. كما يمكن الحصول على عروض لأسعار السيارات المراد تمويلها من خلال مجموعة من المعارض المعتمدة التي يتعامل معها البنك.

شروط الحصول على تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنواع مختلفة من التمويلات، بالإضافة إلى تقديمه التسهيلات في السداد والإجراءات. وبالنسبة لموضوع مقالنا فإن البنك يقوم بتقديم تمويل لمختلف أنواع السيارات. ويعد برنامج تمويل السيارات في بنك التنمية الاجتماعية من أفضل برامج التمويل التي يقدمها. ويضع البنك عدة شروط ليمكنك الاستفادة من هذا التمويل وهي كالتالي:

أن يكون المستفيد من التمويل سعودي الجنسية.

يجب على المتقدم للحصول على تمويل سيارة أن يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول.

يجب ألا يكون المستفيد من التمويل قد حصل على تمويل آخر من البنك.

لا بد من تقديم طلب تمويل السيارة في أحد فروع البنك، أو من خلال البوابة الإلكترونية للنفاذ الموحد، حيث يقوم المستفيد بإرسال البيانات التي يطلبها البنك إلكترونياً. وقد تصل مدة النظر في الطلب إلى شهر.

يشترط ألا يقل عمر المستفيد من التمويل عن 20 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً، أما المتقاعدون، لا بد ألا يزيد عمرهم عن 65 عاماً.

كما يجب ألا يزيد دخل المستفيد عن 14 ألف ريال سعودي.

يجب إدخال بيانات ومعلومات المتقدم للطلب بدقة وبشكل صحيح.

لا بد من الالتزام بتسديد القسط الشهري في خلال المدة المتفق عليها مع البنك؛ حيث يجب ألا تزيد عن 5 سنوات.

الأوراق المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل السيارة

قام بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة بتحديد مجموعة من الأوراق والمستندات يجب توفرها لدى المتقدم للاستفادة من طلب تمويل سيارة من البنك، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد.

رقم جوال الخاص بالمستفيد.

عنوان سكن المستفيد الخاص به.

رقم آيبان المتقدم الخاص به .

بيانات صحيحة وكاملة ودقيقة للمتقدم بالطلب.

الحد الأقصى لتمويل السيارة

إن الحد الأقصى الذي حدده بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة لتمويل سيارة يصل إلى 200 ألف ريال سعودي كحد أقصى، حيث أنه في سيارات الأجرة العامة يصل التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي. بينما يصل الحد الأقصى لتمويل سيارات الأجرة الخاصة إلى 150 ألف ريال سعودي. وأخيرًا يمكنك الحصول على قرض سيارة للنقل المدرسي بحد أقصى يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن خطوات وشروط تمويل سيارة، والذي وضحنا فيه كافة المعلومات المتعلقة بتمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية. كما شرحنا طريقة تقديم طلب للحصول على التمويل وكذلك شروط الحصول عليه.