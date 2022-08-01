نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى وارخص عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 ب700 ريال على 60 شهر من عبد اللطيف جميل بمواصفات جبارة احصل عليها الان في المقال التالي
اقوى وارخص عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 ب700 ريال ، سيارات تويوتا اليابانية تعد من أكثر السيارات التي يقبل عليها الكثيرين والتي تحقق أكبر نسبة مبيعات في كثير من دول العالم، وتحديداً في السعودية والخليج، كما أنها من الشركات التي تعمل في مجال صناعة السيارات التي حصلت على ثقة جميع عملائها والسبب في ذلك هو تجربة الكثيرين لموديلات سياراتها وتجميعها في تركية، وهي تكون أكبر المبيعات على مستوى العالم، وهناك بعض من الإحصائيات التي وضحت معدل بيع سيارة واحدة كل 35 ثانية، ومعاً ومن خلال متابعتكم إلينا سوف نوضح لكم أهم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كورولا 2022.
اقوى وارخص عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 ب700 ريال
شركة عبد اللطيف جميل تعتبر هي الوكيل الرسمي في المملكة العربية السعودية التي يعمل على بيع وشراء السيارات بجميع العلامات التجارية المعروضة، ويعمل بصورة مستمرة على راحة العميل حيث أنه أتاح عرض تقسيط خاص بسيارة تويوتا كورولا 2022 على مدار 60 شهر.
يتم تقديم سيارة تويوتا كورولا بدفعات سداد شهرية تبلغ 700 ريال سعودي، والدفعة الأولى تقدر بحوالي 33.917 ريال سعودي، بمعدل نسبة سنوية تصل إلى 19%، ومصاريف الإصدار تقدر بحوالي 416 ريال سعودي، بينما الضريبة المضافة الإجمالية 11.476 ريال.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
هي من أحد السيارات المميزة جداً التي تمتلك الكثير من المواصفات والإمكانيات التي تتلخص فيما يلي:
- تمتلك السيارة محرك تصل سعة 1600 سي سي و4 سلندر، كذلك بها 16 صباب.
- المحرك يولد قوة تبلغ 120 حصان وقوة عزم الدوران تصل إلى 154 نيوتن متر.
- المحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات تتمتع السيارة بالدفع الأمامي.
- تسارع السيارة من نقطة السكون إلى 100 كم/ ساعة في 12 ثانية وأقصى سرعة 194 كم/ الساعة.
- سعة خزان الوقود الخاص بها 50 لتر ومعدل استهلاك السيارة للوقود يبلغ 5.5 لتر لكل 100 كم.
- بالنسبة إلى أبعاد السيارة فقد يصل طولها 463 سم والارتفاع 143.5 سم، قاعدة العجلات 27 سم، بينما يصل ارتفاع السيارة عن الأرض 14.5 سم ومساحة الشنطة الخلفية 470 سم.
- تحتوي على مريات كهربائية وزجاج فاميه وبها أيضاً فتحة سقف عادية وبلوتوث ومدخل يو أس بي وكشافات ليد أمامية وخلفية.
- كما يوجد بها شاشة بقياس 7 و4 بوصة وكشافات ضباب أمامية وخلفية و6 سماعات.
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