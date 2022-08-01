اقوى وارخص عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 ب700 ريال على 60 شهر من عبد اللطيف جميل بمواصفات جبارة احصل عليها الان

اقوى وارخص عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 ب700 ريال ، سيارات تويوتا اليابانية تعد من أكثر السيارات التي يقبل عليها الكثيرين والتي تحقق أكبر نسبة مبيعات في كثير من دول العالم، وتحديداً في السعودية والخليج، كما أنها من الشركات التي تعمل في مجال صناعة السيارات التي حصلت على ثقة جميع عملائها والسبب في ذلك هو تجربة الكثيرين لموديلات سياراتها وتجميعها في تركية، وهي تكون أكبر المبيعات على مستوى العالم، وهناك بعض من الإحصائيات التي وضحت معدل بيع سيارة واحدة كل 35 ثانية، ومعاً ومن خلال متابعتكم إلينا سوف نوضح لكم أهم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كورولا 2022.

اقوى وارخص عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 ب700 ريال

شركة عبد اللطيف جميل تعتبر هي الوكيل الرسمي في المملكة العربية السعودية التي يعمل على بيع وشراء السيارات بجميع العلامات التجارية المعروضة، ويعمل بصورة مستمرة على راحة العميل حيث أنه أتاح عرض تقسيط خاص بسيارة تويوتا كورولا 2022 على مدار 60 شهر.

يتم تقديم سيارة تويوتا كورولا بدفعات سداد شهرية تبلغ 700 ريال سعودي، والدفعة الأولى تقدر بحوالي 33.917 ريال سعودي، بمعدل نسبة سنوية تصل إلى 19%، ومصاريف الإصدار تقدر بحوالي 416 ريال سعودي، بينما الضريبة المضافة الإجمالية 11.476 ريال.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

هي من أحد السيارات المميزة جداً التي تمتلك الكثير من المواصفات والإمكانيات التي تتلخص فيما يلي: