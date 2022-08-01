نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هيونداي ازيرا Azera موديل 2023 بجميع فئاتها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هيونداي ازيرا موديل 2023 بجميع فئاتها في السعودية، نقدم لكم اليوم أبرز عروض طراز Azera موديل 2023 لدى الوعلان وكيل هيونداي في المملكة، كما نكشف لكم عن أسعار جميع الفئات التي وصلت حتى الآن من السيارة والبالغ عددها أربع فئات هي على الترتيب سمارت، سمارت بلس، فئة النص فل بالاضافة إلى فئة الفل كامل التجهيزات. نبرز لكم من خلال تقريرنا اليوم أحدث التجهيزات وأبرز الاختلافات الموجودة في جميع فئات هيونداي أزيرا الجديدة، كما نكشف لكم عن أسعار الفئات الأربع للسيارة ضمن عروض الوعلان على موديلات هيونداي 2023.

سعر هيونداي ازيرا 2023 في السعودية

تفاوتت الأسعار بين فئات Azera الأربعة الجديدة لعام 2023، حيث بلغ سعر الفئة الأولي سمارت الآن 145 ألف و975 ريال ضمن عروض الوعلان، تأتي السيارة بمحرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر يولد قوة تعادل 290 حصان، السيارة تعمل بنظام دفع أمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات. تتميز السيارة بحساسات أمامية وخلفية، مقاعد جلد، كاميرا للرؤية الخلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 18 بوصة، مثبت سرعة، مكيف أوتوماتيك متعدد المناطق، دخول+ تشغيل ذكي، عدد 2 وسائد هوائيه، أوامر صوتية، تحكم دركسيون، مرايا جانبية كهربائية، شاشة ترفيه + شاحن لاسلكي، فرامل مانعة للانغلاق، إكسسوارات كروم + سقف بانوراما، حساس لمراقبة ضغط الإطارات.

وبلغ سعر هيونداي ازيرا smatr plus موديل 2023 حوالي 156 ألف وتسعمائة ريال، وهي الفئة التالية بين موديلات Azera الجديدة بتجهيزات أكثر تطوراً. تأتي تلك الفئة بنفس مواصفات المحرك والجير مع تفوقها عن فئة سمارت الأساسية بعدة مميزات أبرزها : عدد 4 وسائد هوائيه بدلاً من 2، جنوط مقاس 19 بوصة بدلاً من 18، علاوة علي تميزها بشاشة وسطية ذكية وصندوق خلفي كهربائي بالاضافة إلى دعم بلوتوث.

أسعار فئات Azera موديل 2023

وتأتي الفئة الثالثة بين موديلات هيونداي ازيرا الجديدة بسعر 167 ألف و825 ريال وهي فئة النص فل، وتتفوق تلك الفئة عن الفئات السابقة بتجهيزات أعلى مع نفس المواصفات السابقة للمحرك، حيث تتميز بعدد 7 وسائد هوائية بدلاً من 4، إمكانية تبريد وتدفئة المقاعد + نظام ذاكرة لوضعيات المقاعد، حاجب شمس خلفي بالاضافة إلى نظام التحذير في النقاط العمياء. الفئة الرابعة فئة بريميوم بلغ سعرها 191 ألف و975 ريال ضمن عروض الوعلان للسيارات، وهي تتفوق عن الفئة السابقة بعدد من المميزات مثل نظام تحذير مغادرة المسار، نظام صوتي فاخر، قرص صلب، إمكانية عرض المعلومات على الزجاج، اطارات فاخرة، مساحات مطر اوتوماتيكية بالاضافة إلى لوحة قيادة مضيئة.