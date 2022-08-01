نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا كروان 2023 Toyota Crown أحدث سيارات شركة تويوتا المدمجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كروان 2023 Toyota Crown ، تفاجئ دائما شركة تويوتا اليابانية عملائها بالإصدارات الجدية التي تتميز بالكثير من المواصفات الرائعة، ومن أهم تلك الإصدارات التي أعلنت عنها الشركة في الآونة الأخيرة سيارة تويوتا كروان 2023 والتي لها سرعة هائلة مع وجود إمكانيات إضافية عن الإصدارات السابقة لشركة تويوتا، وقد لقبت تلك السيارة بلقب شبح تويوتا وهذا يرجع إلى كونها الأفضل على الإطلاق في المحرك والمواصفات الداخلية والخارجية التي سوف نتناولها في هذا المقال.

سيارة تويوتا كروان 2023 Toyota Crown

تتمتع سيارة تويوتا كروان 2023 بمواصفات هائلة على رأسها المحرك ذو سعة 2.4 لتر والذي يولد قوة 340 حصان، تلك السرعة تجعل السيارة الأفضل من وجهة نظر محبي السرعة والتميز، كما نجد نظام الحماية بالسيارة يحمي الركاب من الاصطدام أو الإصابة بأي ضرر إذا تعرضت السيارة لحادث سير، إذ أنها تحتوي على وسائد هوائية بالمقاعد إلى جانب أن الحوادث لا تحدث غالبا مع استخدام هذا الإصدار الذي يتمتع بوجود إنذار لمنع الاصطدام ينبه السائق عند اقتراب جسم من السيارة، كما أن فرامل السيارة ذاتية التحكم وهي مانعة الانغلاق أيضا.

مواصفات تويوتا كروان 2023 من الداخل

يعد النظام الداخلي للسيارة مميز جدا إذ أنها تتمتع بوجود مواصفات في غاية الروعة مثل وجود الوسائط المتعددة التي تشمل شاشة 12.3 بوصة مع وجود 6 مكبرات صوتية عالية الكفاءة وتدعم الشاشة الاتصال بالبلوتوث والانترنت أيضا، كما يوجد مكيف هوائي، راديو ونظام للملاحة وتعد مقاعد السيارة من أجود الأنواع التي تريح الركاب مع إمكانية التحرك في أكثر من اتجاه.

تصميم Toyota Crown من الخارج

تأتي عجلات السيارة بمساحة 21 أنش مما يجعل السيارة ذات ثبات عالي ويمكنها السير في أصعب الأماكن، هذا إلى جانب المظهر الخارجي المميز للسيارة، نجد مصابيح الإضاءة ذات جودة وإضاءة مميزة مع وجود مصابيح ضبابية، ولكي يكتمل نظام الأمان بالسيارة فهي مزودة بإنذار مانع للسرقة ويوجد بها مستشعرات للمطر، لذلك ذاع صيت السيارة في أسرع وقت حتى قبل طرحها في الأسواق.

سعر سيارة تويوتا كروان 2023

يتواجد أكثر من فئة للسيارة تويوتا كروان كما أن لها محركان يختلف كلا منهما في السعة، ونجد أن سعر السيارة في الأسواق السعودية يبلغ 155 ألف ريال سعودي بما يعادل في الأسواق العالمية 51 ألف دولار أمريكي، كما نجد سعر السيارة في مصر سوف يبلغ 784 ألف جنية مصري نظرا لما تتمتع به من مواصفات.