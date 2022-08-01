السيارة الاسطورة…مواصفات وسعر كيا سبورتاج Kia Sportage 2023

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كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage هي واحدة من أكثر السيارات شعبية في فئتها ، كما يتضح من عدد المالكين. والآن ، ولأول مرة منذ ظهورها لأول مرة ، ستتوفر نسخة كيا سبورتاج 2023 مع تصميم داخلي جديد أكثر كفاءة وتصميم انسيابي، تقدم كيا سبورتاج 2023 الجديدة كليًا خيارًا آخر مقنعًا في سوق سيارات الدفع الرباعي المدمجة، إنها تعد بمساحة داخلية ضخمة، واقتصاد ممتاز في استهلاك الوقود، وميزات أمان عالية المستوى بفضل منصة الهيكل الجديدة. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage تتميز كيا سبورتاج بواجهة أمامية غير تقليدية مع مصابيح أمامية غريبة وشبكة ذات تصميم مميز. يمكن مقارنة المظهر الجانبي للسيارة والمصابيح الخلفية بتلك الموجودة في السيارة الكهربائية Kia EV6.

كيا سبورتاج هي سيارة دفع رباعي بأربعة أبواب تشبه جيب ولكن لها شخصيتها الخاصة تشبه الواجهة الأمامية والمظهر الجانبي للسيارة السيارة الكهربائية Kia EV6، كما أنها تشترك في نفس المنصة التي يمكنك رؤيتها بسهولة من الفتحات. محركات كيا سبورتاج 2023 كيا سبورتاج 2023 – أول سيارة كيا مجهزة بمحركات رباعي الأسطوانات نجد أنه ذو سعة 2.5 لتر. مع 187 حصان و 6100 دورة في الدقيقة و 241 نيوتن متر ، ستتمتع بأكبر قدر ممكن من المتعة على الطريق.

آمنًا وعمليًا للغاية ومتعدد الاستخدامات للقيادة في جميع ظروف الطريق. يتميز X-Line أيضًا بمساحة داخلية واسعة تجعل كل رحلة ممتعة ومجهزة بالعديد من وسائل الراحة الحديثة مثل الملاح المركزي واتصال الهاتف الذكي المتقدم والتحكم في المناخ ثنائي المنطقة وستائر التشغيل التلقائي والمزيد.

كيا سبورتاج الهجينة الجديدة كليًا هي سيارة دفع رباعي عملية ذات دفع رباعي تتميز بالاقتصاد في استهلاك الوقود وبطارية ليثيوم أيون، يمثل هذا الإطلاق الهجين الجديد أول علامة تجارية في فئة السيارات متوسطة الحجم ويمثل بداية سلسلة من أربعة طرازات حتى عام 2022 مع مجموعة إجمالية من 8 طرازات عبر ثلاثة أجيال مختلفة، تأتي Sportage مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية وكشف النقاط العمياء ومساعد تغيير المسار ، بالإضافة إلى مقاعد أمامية مدفأة وجيدة التهوية (LX) وأربعة منافذ USB واتصال Apple CarPlay / Android Auto.

بفضل محرك GDI رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترًا الذي يكون بسعة 1.6 لتر ومحركين كهربائيين 66.9 كيلو وات مع بطارية ليثيوم بوليمر 13.8 كيلو وات في الساعة ، توفر كيا سبورتاج 2023 كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود وديناميكيات الدفع الخلفي ، مع عرض نطاق كهربائي مثير للإعجاب يزيد عن 50 كم. مع قدرة سحب تصل إلى 907 كيلوغرامات ، فهي تتيح السفر المريح على الطرق الوعرة ، بالقرب من أدائها على الطريق. التصميم الخارجي لسيارة كيا سبورتاج 2023 التصميم الخارجي لسيارة سبورتاج الجديدة عبارة عن مزيج من التصاميم الخارجية لسيارة K5 سيدان الجديدة ، سيارة كرنفال الجديدة والسيارة الكهربائية EV6.

تتميز 2023 سبورتاج بمصد أمامي رياضي مع مصابيح ضباب مدمجة وشبكة سفلية. يتم عرض شبكة سوداء على شكل نمر عبر العرض ، ومصابيح أمامية على شكل بوميرانج مع مصابيح تعمل في النهار ، وجناح خلفي ديناميكي هوائي.

2023 سبورتاج هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تتطلب القيادة. يتوفر الآن خيار السقف الأسود لإبراز المظهر الرياضي والعرض الديناميكي للعمود C. إلى الجانب ، ستلاحظ لمسات من الكروم ، بالإضافة إلى أبواب أنيقة مطوية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى خط حزام الكروم الذي ينحدر بلطف نحو الأعمدة D ، مما يخلق خطوطًا متناغمة مع الجناح الخلفي. عمر شويل - جدة السيارة الاسطورة...مواصفات وسعر كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 - ثقفني

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