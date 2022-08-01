أسطورة اليابانية وصلت ..سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بأهم المواصفات والمميزات بالمملكة العربية السعودية

تعتبر سوزوكي إسبريسو واحدة من أهم السيارات المتوفرة حاليًا في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كونها مصنوعة بأيدي يابانية وتتميز سوزوكي إسبريسو بمواصفات جميلة والعديد من الميزات التي لا مثيل لها، مما يمنح السائق ميزة على المركبات الأخرى، بالإضافة إلى أن السيارة تعتبر من فئة محدودي الدخل يشعر أنها مركبة مميزة على جميع الطرق الصعبة.

مواصفات سوزوكي اسبريسو 2022

محرك السيارة الذي يتمتع بتصميم رائع وفريد ​​من نوعه لا مثيل له يبلغ إزاحته التوربينية 1000 سم مكعب.

يمنحها محرك السيارة قوة مقدارها سبعة وستون حصانًا ولهذا السبب تتمتع بقوة كبيرة.

تحتوي السيارة على زوج مدمج 90 نيوتن متر لكلا النظامين.

يعمل Suzuki Espresso تلقائيًا وليس يدويًا.

من أهم خصائص السيارة نقطة ثباتها والتي تقدر بـ 14.3 ثانية لكل مائة كيلومتر.

تحتوي السيارة أيضًا على صندوق ضخم سعة 239 لترًا يقع في الخلف.

تم تجهيز سوزوكي إسبريسو بعدد من ميزات الأمان بما في ذلك الفرامل المانعة للانغلاق ومنظم السرعة لحمايتها من الاصطدامات.

بالإضافة إلى ذلك توجد وسائد هوائية للسائق والركاب

يحتوي Suzuki Espresso 2022 على أمان ضد السرقة والأمان.

كما أن لديها ميزات الرفاهية والترفيه مثل نظام التحكم في المناخ الذي يبرد وينقي الهواء داخل السيارة.

السيارة مزودة بأجهزة استشعار خلفية تساعدها على الركن بسرعة.

مقدمة بزجاج يعمل بالكهرباء يمكن التحكم فيه بسهولة.

تتميز سوزوكي إسبريسو 2022 بشاشة لمسية.

قد تكون الشاشة متصلة بالهاتف لعرض أي موسيقى أو ملفات صور يحتوي عليها.

يوجد منفذ USB في السيارة.

أهم مميزات سوزوكي 2022

السيارة مزودة بمحدد سرعة يمنع السائق من وقوع حادث وهي متوفرة. يحتوي على نظام إنذار ضد السرقة وستائر أمنية لحماية السكان. تحتوي على مستشعرات تتيح للسائق المساعدة من الزاوية الخلفية في فترة زمنية قياسية. يحتوي على زجاج يعمل بتقنية كهربائية وشاشة LCD تعمل بتقنية اللمس. هناك العديد من التطبيقات التي يمكن استخدامها لعرض تنسيقات ملفات الهاتف المحمول. يحتوي على مشغل أقراص مضغوطة ومنفذ Bluetooth USB.

سعر سوزوكي إسبريسو 2022 في المملكة السعودية

تم إطلاق سوزوكي إسبريسو 2022 في السوق السعودي ويبدأ سعره من 35 ألف ريال سعودي.