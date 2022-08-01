نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراكز فحص السيارات بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة مراكز فحص السيارات بالرياض، يعتبر فحص السيارات ضرورياً وذلك للحفاظ عليها ولضمان استمرار عمل أجزائها بصورة كاملة، هذا بالإضافة إلى المحافظة على سلامة الركاب. ومن الضروري عمل فحص خاص للسيارات التي تم اقتناؤها حديثاً، حيث يقوم المركز بفحص السيارة بدقة للتأكد من عمل جميع قطعها بشكل ممتاز، وبذلك نتجنب المخاطرة بحياة السائق أو الركاب ونطمئن أنهم سيصلون إلى وجهتهم بأمان دون حوادث أو تعرضهم لأي مخاطر. وسنتناول في هذا المقال عرض أفضل مراكز الفحص للسيارات بالرياض كالتالي:

مركز فحص السيارات كارتك

مركز كارتك من المركز المميزة جدا حيث يتخصص في مجال فحص السيارات والبرمجة ويتم تقدير حوادث السيارات بجودة واحترافية عالية. كما يوجد بالمركز طاقم عمل ذو خبرة عالية وجودة ممتازة، كما تضم الشركة طاقم فني وإداري عالي المستوى وذو كفاءة عالية. يمتلك مركز كارتك علاقات مع جهات حكومية في المملكة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى جهات أخرى.

يوفر المركز خدمات الفحص باستخدام أحدث التقنيات. كما يقدم خدمات التأمين على السيارات أو تأمين ضد الأعطال, وكذلك والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى أن المركز يوفر خدمات الفحص المتنقل ويوفر قطع الغيار الخاصة بالسيارات.

مقر المركز: حي المنار، طريق الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف، الرياض.

مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس بدءاً من الساعة 8:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.

والجمعة من الساعة 02:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

مركز ميزان العضيب

خبرة مركز ميزان العضيب أكثر من 30 عاماً في المجال الخاص بإصلاح وفحص السيارات، كما يتميز بالقدرة على فحص سيارات العلامات التجارية العالمية، مثل رلكزس و لاندكروز. كما يوجد بالمركز قسم خاص بدهان وسمكرة السيارات، بالإضافة إلى أن قطع غيار للسيارات متاحة بالمركز.

مقر المركز: حي صلاح الدين، طريق الملك عبد الله الفرعي، الرياض.

مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس بدءاً من الساعة 8:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً.

ويوم الجمعة من الساعة 4:00 مساءً حتى 9:00 مساءً.

مركز المسلي لفحص السيارات

هو واحد ن المراكز المميزة والتي توفر خدمة فحص السيارات على جهاز الكمبيوتر. كما يوجد بالمركز قسم خاص بدهان السيارات، ويوفر المركز أيضا قطع الغيار الخاصة بالسيارات.

مقر المركز: حي المنار، طريق عبد الرحمن بن عوف، الرياض.

مواعيد العمل: يوميا من السبت إلى الجمعة بدءاً من الساعة 5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

البريدي لفحص للسيارات

مركز البريدي من المراكز المهمة والمعروفة في الرياض، حيث أن خبرته في مجال فحص السيارات ما يقارب 15 عاماً. والمميز في المركز أنه يقدم لعملائه تقريراً دقيقاً ومفصلاً لكل قطع السيارة الخاصة بالعميل. كمان أن المركز يوفر قطع غيار السيارات.

مقر المركز: حي النسيم الغربي، طريق عبد الرحمن بن عوف، الرياض.

مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس بدءاً من الساعة 9:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً ومن الساعة 3:30 مساءً حتى 9:00 مساءً.

والجمعة من الساعة 3:30 مساءً حتى 9:00 مساءً.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن مراكز فحص السيارات بالرياض. وكان ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر. وقد ذكرنا بالتفصيل مميزات كل مركز ومقره ومواعيد العمل الخاصة به.