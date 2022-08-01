سيارات 7 مقاعد عائلية مستعملة في السعودية بمقصورات كبيرة من 8 ألاف وطالع

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سيارات 7 مقاعد عائلية مستعملة في السعودية بأقل الأسعار وتتميز بمواصفات اعتمادية وقوية لتتناسب مع جميع عائلات المملكة، وهي في الأغلب تتوافر في مواصفات سيارات الدفع الرباعي لتوافر بها جميع الكماليات التي تحتاجها الأسر، نعرض مجموعة متميزة من السيارات العائلية المستعملة في السعودية التي تبدأ بسعر 8 ألاف ريال وأعلى بالمواصفات والأسعار على النحو التالي. سيارات 7 مقاعد عائلية مستعملة فورد اسكيب موديل 2008 مستعملة سيارة دفع رباعي تناسب العائلات الكبيرة التي تزيد عن خمسة أفراد، تأتي بمحرك 4000 سي سي وتنتج قوة 289 حصان وقوة عزم دوران 390 نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 240 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة ظهرة اللبن.

السيارة ممتازة بدون حوادث.

الدهان أصلي

تحتوي على 7 مقاعد من الجلد، حساسات ركن، سنتر لوك، مثبت سرعة، أضوية أل إي دي، نظام مانع انغلاق الفرامل، مساعد صعود السيارة إلى المرتفعات، شاشة وسائط، راديو، بلوتوث.

سعر فورد سكيب مستعملة في السعودية 8 ألاف ريال. شيفروليه تاهو موديل 2002 مستعملة سيارة تعمل بنظام الدفع اارباعي، تعمل على محرك أوتوماتيك سداسي الأسطوانات، السعة اللترية للمحرك 3500 سي سي وتولد تربو 245 حصان وقوة عزم دوران 355 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة صفوى بمنطقة أم الساهك.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة تحتاج إلى إصلاح .

تحتوي على فتحة سقف، مثبت سرعة، كاميرا مراقبة خلفية، وسائد هوائية، مقاعد من الجلد، شاشة وسائط، مشغل أقراص، مكيف، كراسي مدفأة، راديو، بلوتوث، مشغل ام بيثري.

سعر شيفروليه تاهو مستعملة في السعودية 10 ألاف ريال. ليفان شونج كينج موديل 2018 مستعملة سيارة دفع رباعي تأتي بمحرك ذو 6 أسطوانات أوتوماتيك ويبلغ السعة اللترية له 3400 سي سي وتنتج قوة 215 حصان وقوة عزم دوران 278 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة 123 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي المروة.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة بالهيكل نتيجة الاستهلاك.

تحتوي على مقاعد من الجلد، حساسات اصطفاف، مثبت سرعة، كاميرا مراقبة خلفية، نظام ملاحة دقيق، راديو، بلوتوث، مشغل أقراص، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي، مرايات كهربائية.

سعر ليفان شونج كينج مستعملة في السعودية 11 ألف ريال. عمر شويل - جدة سيارات 7 مقاعد عائلية مستعملة في السعودية بمقصورات كبيرة من 8 ألاف وطالع - ثقفني

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