نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بيسألوا عنها كتير” مواصفات سيارة تويوتا كورولا وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة تويوتا كورولا هي تلك السيارة التي كثيرًا ما سأل عنها الكثيرين، وذلك من منطلق الرغبة في الحصول عليها، كما قد تساءل آخرون عن السعر الخاص بالسيارة من موديل 2022 الفئة الأولى، ويمكننا القول إن سعرها قد تجاوز 325 ألف جنيه، أما بالنسبة لسعر الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا فقد تجاوز مبلغ 328,000 جنيه مصري والفئة الثالثة تجاوز سعرها حوالي 360 ألف جنيه، وفيما يلي سوف نتعرف معكم متابعينا الكرام على المزيد من التفاصيل حول مواصفات سيارة تويوتا كورولا.

نبذة حول سيارة تويوتا كورولا

ينتمي الطراز الفئة الأولى الخاصة بسيارة تويوتا كورولا إلى محرك قوي يصل إلى حوالي 1600 سي سي، وهذا المحرك يتمكن من توليد طاقة قدرها حوالي 120 حصان، أما بالنسبة للعزم الأقصى للدورن فيكون حوالي 154 نيوتن/ متر.

وبناء على ما جاء في البيانات المعلنة عن سيارة تويوتا كورولا فإن هذه السيارة تتسارع بداية من وضع الثبات حتى مسافة 100 كيلومتر في الساعة، وذلك في غضون 10.8 فقط من الثواني.

كما أن متوسط الاستهلاك للوقود داخل السيارة يصل إلى حوالي 6.8 لتر فقط من الوقود وذلك عندما تقوم السيارة بقطع مسافة حوالي 100 كم، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

هناك الكثير من المميزات والخصائص المتوفرة في سيارة تويوتا كورولا الفئة الأولى إصدار 2022 ومن تلك المزايا ما يلي: