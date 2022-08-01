نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة تويوتا بالامارات رخيصة بسعر مفأجاة سيارات نظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا بالإمارات، عندما تختار سيارة مستعملة قوية على الطريق وبسعر مناسب لك فأختار من بين سيارات تويوتا خاصة إذا كنت متواجد في الدول العربية والخليجية مثل دولة الإمارات، فتعتبر تويوتا من أفضل السيارات المحافظة على سمعتها ومكانتها ما بين أنواع السيارات الاخرى فتجمع مابين الجودة العالية في الصناعة اليابانية وبين التقنيات الحديثة المتطورة والمتجددة بشكل دائم، لذا سيارات تويوتا المستعملة عند شراءها تاخذ جودة مقابل سعر ومن السيارات السهل بيعها مرة اخرى بدون خسارة مالية لإنها من السيارات القوية المطلوبة، سنعرض لكم مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة في سوق الإمارات بجودة ومواصفات تجذبكم للشراء والسعر أيضا.

سيارات مستعملة تويوتا بالإمارات

سيارات تويوتا تعد من أنواع المركبات مكتملة في المواصفات والأداء، حيث تأتي لكي ترضي شغف المستهلكين من حيث إنها أقتصادية فتكون سيارة عائلية وتأتي متفوقة على باقي أنواع السيارات الاخرى المشهورة الأخرى، ويكثر البحث عن سيارات تويوتا مستعملة لتلبي احتياجاتكم اليومية.

سيارة تويوتا مستعملة كورولا موديل 2005

معروضة للبيع سيارة مستعملة كورولا بسعة الموتور المحرك 1500 لتر، السيارة في منطقة المصفح الصناعية بأبو ظبي، المواصفات العامة بالسيارة الطلاء الخارجي باللون الفضي، الوقود المستخدم للمحرك نوعه البنزين.

نقل الحركة السرعات للسيارة أوتوماتيك تحكم في السرعة عالي الجودة. مزودة السيارة بشاشة كمبيوتر مجهزة لتوضيح كافة بيانات السيارة. السيارة تويوتا كورولا 2005 عداد الممشى لها سجل قراءة 300 ألف كيلو متر. تحتوي السيارة على مصابيج أمامية مجهزة للقيادة في الضباب لتتمتع برؤية عالية. السيارة مزودة بنظام أمان عالى للتحكم في السرعة من خلال المقود. سعر مركبة تويوتا كورولا 2005 مستعمل يبلغ 12.997 درهم إماراتي.

تويوتا كامري مستعملة موديل 2005

سيارة كامري إصدار عام 2005 مستعملة معروضة للبيع والتصدير، السيارة متواجدة في الشارقة بالإمارات، السيارة مزودة بناقل حركة بتحكم عالي أوتوماتيك بأكثر من سرعة، محرك السيارة تويوتا كامري قوي بحالة جيدة جدا.