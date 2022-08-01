نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السيارة التي أضافت لعالم السيارات” سيارة لادا نيفا 2022 ومواصفاتها في المقال التالي
يهتم الكثير من الأشخاص من حولنا بالسيارات ويهتمون أيضاً بالتعرف على أهم المواصفات التي توجد بها ولذلك فإنه ليس من الغريب عندما يتم الإعلان عن طرح سيارة جديدة في الأسواق فإنه يبدأ عدد كبير من الأشخاص بالتساؤل عنها، ولذلك فقد أحدث خبر طرح سيارة لادا نيفا ضجة كبيرة في الفترة الحالية ولذلك فإننا في هذا الموضوع سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن سيارة لادا نيفا الجديدة لكي تستطيعوا أن تتعرفوا على مميزاتها ومواصفاتها.
مواصفات لادا نيفا الجديدة 2022
تطرح الشركات سيارات جيدة على أحدث طراز وتختلف السيارات الجديدة عن سيارات العام الماضي بالمواصفات التي يتم إضافتها للسيارة والتي يتم على أساسها تحديد السعر وتتمتع سيارة لادا نيفا بالمواصفات التالية:
- تصميم عصري حيث تعتبر السيارة رياضية.
- توجد في السيارة فتحة سقف.
- تحتوي السيارة على محرك 1600 سي سي ويعمل هذا المحرك بقوة 114 حصان.
- تعمل بناقل حركة يدوي.
- فرامل السيارة نظام تشغيلها بالحقن الإلكتروني.
- مقاس جنط السيارة يصل إلى 15 بوصة.
- يوجد زر في السيارة للتشغيل لكي تستطيع أن تقوم بتشغيلها بدون مفتاح.
مميزات سيارة لادا نيفا
تستطيع الشركات أن تنافس بعضها البعض من خلال المميزات التي تقوم بإضافتها إلى السيارات الخاصة بها، والجدير بالذكر أن سيارة لادا نيفا من السيارات القليلة التي تحتوي على عدد كبير من المميزات ومن بين أهم المميزات التي توجد بها إليكم التالي:
- السيارة مناسبة من جهة أنها سيارة شبابية وفي الوقت ذاته فإنها تعتبر سيارة عائلية.
- تدعم السيارة تقنية الدفع الرباعي وهي واحدة من أهم المميزات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص.
- مكيف الهواء داخل السيارة يعمل بجودة عالية وتستطيع أن تتحكم به بسهولة.
- يوجد في السيارة مخرج USB وايضاً مخرج AUX.
- يمكن أن يتم شحن الهاتف في السيارة لاسلكياً.
- يوجد في السيارة بلوتوث وتستطيع الاتصال بالواي فاي.
- العجلات الخاصة بالسيارة مصنوعة من مادة البلاستيك وبذلك فهي غير قابلة للكسر.
- تدعم السيارة نظام ترفيه متطور ويوجد بها نظام تشغيل Apple car بالإضافة إلى نظام Android auto.
- تستطيع أن تستخدم عجلة القيادة استخدامات متعددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “السيارة التي أضافت لعالم السيارات” سيارة لادا نيفا 2022 ومواصفاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.