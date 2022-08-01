وحش السيارات وصل البلاد…سيارة كيا سول Kia Soul 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس

سيارة كيا سول Kia Soul 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، أطلقت شركة سيارات كيا الكورية سياراتها الجديدة سيارة كيا سول 2023 بكافة المزايا والمواصفات الرائعة التي توفر للسائق وجميع الركاب الراحة التامة وكل احتياجاهم، ولهذا السبب قام العديد من الأشخاص في البحث عنها ليتعرفوا على أهم مواصفاتها ومميزاتها، وأيضًا أسعارها في كافة الأسواق العالمية والمحلية، وسوف يتم التعرف على كافة هذه المميزات وأيضًا المواصفات المذهلة وسعرها في جميع الأسواق في هذا المقال.

سيارة كيا سول Kia Soul 2023 بمواصفات عالمية

تتميز تلك السيارة بوجود الكثير من المواصفات والمميزات الرائعة التي تجذب كافة العملاء إليها.

سواء تلك المواصفات متوفرة في شكلها الداخلي أو الخارجين وأيضًا تتميز بسعر المنخفض فهي في متناول يد الجميع.

وسوف نقم بتقديم كل ما يحتاجه العميل ليتعرف على السيارة في السطور القادمة.

مواصفات سيارة كيا سول 2023

توفر هذه السيارة إضاءة خلفية بنسب محددة، وتحتوي السيارة على مساحة كبيرة فهي توفر مساحة كافية ليجلس الركاب براحة تامة ووضع جميع أغراضهم فيها، وتدعم الرحلات العائلية.

يوجد في أمام تلك السيارة مكيفات تلطف من درجة حرارة الجو سواء إذا كان الجو بارد أو حار.

تتوفر في السيارة شاشة عرض ملونة بمقاس حوالي 10.25 بوصة، يتم عرض بعض المعلومات الترفيهية عليها، وأيضًا يتم التحكم بها من خلال تقنية اللمس.

كل هذه المواصفات إلى جانب وجود عجلة قيادة كهربائية بإمكانك توجيهه بكل سهولة للعديد من الأماكن.

مميزات سيارة كيا سول 2023

تتميز هذه السيارة على سماعة خارجية توجد في باب السيارة و 6 سماعات ستيريو.

ويتوفر بها تقنية صوتية مذهلة من Harman وkarun .

تدعم وجود شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، وأيضًا يوجد بها مذياع siriusx .

تعمل السيارة بمحرك ذات 4 اسطونات يتم تخزين بهم حوالي 2 لتر من الوقود.

تحتوي السيارة على إطارات قوية بمقاس 16 بوصة.

إلى جانب وجود زجاج مظلل يمنع الأشخاص المجودين بالخارج من رؤية للركاب.

سعر سيارة كيا سول 2023

توجد السيارة في كافة الأسواق العالمية بأسعار مختلفة، وسنتعرف عليها في الأتي:ـ