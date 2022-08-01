نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا 2022 بـ 900 ريال بدون مقدم من عبد اللطيف جميل انتهز الفرصة في المقال التالي

تويوتا كورولا 2022 بـ 900 ريال بدون مقدم يريد الكثير من المواطنين امتلاك سيارات أحدث موديل مليئة بالإمكانيات المتطورة الحديثة، ولكن تبقى الأموال هي العائق أمام تحقيق تلك الأحلام، ومن هنا قررت معارض “عبد اللطيف جميل” تولي الأمر عن طريق توفير سيارات بنظام القسط الشهرى، بجانب تسليم السيارة بدون الحصول على مقدم، مع مد الاقساط على مدة طويلة، وذلك من أجل إرضاء العميل، وللمزيد من التفاصيل تابعوا المقال التالي، حيث يتضمن المقال كافة المعلومات عن تويوتا كورولا 2022. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 تأتي كورولا 2022 مع ناقل حركة من النوع الأوتوماتيك، مكون من 6 سرعات مختلفة، أيضًا يحتوي على محرك ذو سعة كبيرة تعادل 1600 سي سي.

كما أن المحرك الخاص بها قادر على إنتاج قوة حصانية تصل إلى 120 حصان، بالإضافة إلى عزم الدوران الذي يعادل 154 نيوتن لكل متر

بجانب أنها موفرة في استهلاك البنزين، حيث أن متوسط الاستهلاك الخاص بتويوتا 2022 قد وصل إلى 5٫8 لتر،

وذلك عند تحرك السيارة لـ 100 كيلو متر.

بخلاف مد الشركة المصنعة لسيارة كورولا 2022 العديد من الإمكانيات الرفاهية التي تجعل السيارة مطلب العديد من العملاء.

بخلاف مد الشركة المصنعة لسيارة كورولا 2022 العديد من الإمكانيات الرفاهية التي تجعل السيارة مطلب العديد من العملاء. كما قد تم توفير عدة أنظمة أمان المذهلة، بالإضافة لاحتواء السيارة على عدد مناسب من الوسائد الهوائية في حالة الحوادث.

أيضًا قد تم إعدادها على نظام المساعدة، لتتمكن من السير بالمناطق الوعرة وصعود المرتفعات.

علاوة على أنه تم توفير نظام فرامل كهربائية ونظام فرامل مانعة للانغلاق وكذلك نظام التوازن الإلكتروني. طريقة الحصول على المركبة يوفر معرض عبد اللطيف جميل إمكانية الحصول على سيارة تويوتا كورولا 2022 مقابل أقساط شهرية.

والتي تم إقرار قيمتها ليكون القسط الشهري بحد أقصى 900 ريال سعودي.

على أن تكون فترة الأقساط كاملة 60 شهرًا متتاليين بدءًا من تاريخ استلام السيارة.

إضافة إلى ذلك يتم دفع مبلغ 27٫164 ألف ريال سعودي باعتبارها كدفعة أولى عن أقساط السيارة حسب البرنامج الخاص بمعرض عبد اللطيف جميل.

ويتم سداد قيمة 127٫014 ريال سعودي كدفعة أخيرة عن السيارة.

بالإضافة إلى أنه يتم وضع المصاريف الإدارية الخاصة بالسيارة على قيمة ثمن السيارة الإجمالي والتي يبلغ مجموعها 79٫300 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تويوتا كورولا 2022 بـ 900 ريال بدون مقدم من عبد اللطيف جميل انتهز الفرصة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا كورولا 2022 بـ 900 ريال بدون مقدم من عبد اللطيف جميل انتهز الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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