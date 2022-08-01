نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم وصلت السعودية.. سيارة لادا نيفا الروسية في المملكة للطرق الوعرة بمميزات ولا في الأحلام واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنبلة الموسم وصلت السعودية.. سيارة لادا نيفا الروسية ، فئات سيارة لادا نيفا السعودية وأسعارها من ضمن ما يبحث عنه كثير من المهتمين بهذا النوع من السيارات حيث أعلنت الشركة المصنعة لهذه السيارة أوتو فاز أن هناك موديلات جديدة وجيل كامل من سيارات لادا نيفا منتظر نزوله إلى الأسواق، على أن يقدم للمستخدمين كثير من المميزات التي طالما حلموا بها في خلال الفترة السابقة، ومن خلال موضوعنا سنعرف أكثر بخصوص تلك المميزات.

قنبلة الموسم وصلت السعودية.. سيارة لادا نيفا الروسية

تقدم سيارة لادا نيفا أربع فئات، منها ما هو يدوي ومنها ما هو أوتوماتيكي وكل سيارة تحتفظ لنفسها بخصائصها الخاصة وتقدم كل ما بإمكانها للشاري.

كما أن السرعات الخاصة بالمحركات أيضا متفاوتة في كل فئة على حسب ما تتمتع به السيارة من خصائص ومواصفات أخرى.

مواصفات سيارات الجيل الجديد

السيارة بوجه عام تقدم محرك يتراوح ما بين 1300 سي سي الى 1,700 سي سي وهذا في الفئات الخاصة بها.

كما تتمكن هذه الفئات من خلق قدرات تتراوح ما بين 80 حصان حتى 167 حصان.

ناقل الحركة الخاص بهذه السيارات منه ما هو يدوي ومنه ما هو أوتوماتيك، وبوجه عام فهي تقدم ست سرعات مختلفة.

السيارة في كل فئاتها تعمل بالدفع الرباعي، كما أنها تصل حتى سرعة 140 كم للساعة، وتستطيع التسارع من الثبات حتى الوصول لسرعة 100 كلم للساعة في خلال 19 ثانية فقط.

السلبيات في سيارات لادا نيفا

هناك بعض المستخدمين يقرون بوجود بعض السلبيات في هذه السيارات منها ما يلي:

من أكثر العيوب التي تؤخذ على هذه السيارة وجود بابين فقط فيها.

كما أن بعض الناس يرون أن الحقيبة صغيرة لا تسع لكثير من الأشياء.

ويرى البعض أيضا أن السيارة ثباتها ضعيف أثناء السير.

وكذلك فإن عجلة القيادة الخاصة بها بطيئة إلى حد ما.

أسعار سيارات لادا نيفا

أصبح من الممكن الآن الحصول على هذه السيارة من الأسواق السعودية، حيث أنها انتشرت في معظم الأسواق العالمية بالفعل، ولكن ما زالت هناك بعض الدول التي تنتظر وصولها إليها، أما بخصوص أسعارها في السعودية فهي تتراوح ما بين 34,000 ريال سعودي وصولا إلى 77,000 ريال.