نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا كراون 2023 الوحش الياباني شبح تويوتا وما هو سعر toyota crown 2023 في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا كراون 2023 الوحش الياباني . شركة تويوتا تبهر العالم مرة أخري بإطلاق سيارة جديدة تجمع ما بين السيدان وال suv الرياضية المتعددة الاستخدامات لتغزو بها عالم السيارات. حيث أعلنت مؤخرا شركة تويوتا عن سيارتها الأحدث toyota crown 2023 فهي تجمع ما بين الأناقة والفخامة وتكنولوجيا بإمكانيات يابانية. لتكن منافسة وبقوة السيارات الأخري من نفس فئتها السعرية. كما حرصت شركة تويوتا أيضا على أضافه الكثير من التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة والأمان للسيارة لتحقق أكبر قدر من أرضاء المستخدمين من جميع أنحاء العالم. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مواصفات وأهم مميزات تويوتا كراون 2023 شبح تويوتا كما يلقبونها في دول الخليج. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات تويوتا كراون 2023 الوحش الياباني

فأن لقب شبح تويوتا الملقبة به السيارة في دول الخليج لا يأتي من فراغ أطلاقا. وهذا بناءا على العديد من الأسباب والمميزات التي تمتلكها السيارة. فدعونا أعزائي الزائرين نعرفكم على مواصفات تويوتا كراون 2023 الوحش الياباني وهي كالتالي :

تتوفر السيارة في الأسواق بثلاثة فئات مختلفة وهي كالأتي : فئة XLE. وأيضا فئة Limited. وفئة Platinum.

كما تأتي toyota crown 2023 بنوعين من المحركات. المحرك الأول هو HYBRID MAX والمحرك الثاني THS.

بنوعين من المحركات. المحرك الأول هو HYBRID MAX والمحرك الثاني THS. يأتي المحرك بقوة 340 حصان. بسعة 2.4 لتر. وناقل حركة أوتوماتيكي مباشر مكون من 6 سرعات. لتحقيق أعلي أداء.

معدل أستهلاك الوقود في السيارة 28 ميلا في الجالون سواء كانت القيادة داخل المدينة أو على الطرق السريعة.

نظام دفع رباعي لجميع عجلات السيارة.

ثلاثة أوضاع للقيادة.

كما يوجد في تويوتا كراون 2023 من الداخل نظام وسائط متعددة جديد. مع شاشة مقاس 12.3 بوصة تعمل عن طريق اللمس. و6 مكبرات صوت لتوفير صوت أنقي وأوضح.

نظام وسائط متعددة جديد. مع شاشة مقاس 12.3 بوصة تعمل عن طريق اللمس. و6 مكبرات صوت لتوفير صوت أنقي وأوضح. مصابيح أمامية من نوع ليد.

سقف السيارة بانورامي ثابت.

يتوفر في داخلية تويوتا كراون 2023 مقاعد جلدية من أفخر أنواع الجلد.

مقاعد جلدية من أفخر أنواع الجلد. المقاعد الأمامية يتم تهويتها وتسخينها. بينما المقاعد الخلفية يتم تسخينها.

نظام صوت ( jbl ) مكون من 11 مكبر صوت.

مساحات زجاج أمامية.

كما يتوفر مستشعر للمطر.

عجلات معدنية داكنة بقياس 21 بوصة.

كاميرا لرؤية عين الطيور.

نظام التعليق المتغير التكيفي.

كما تتوفر crown 2023 بالعديد من الألوان الجذابة مثل. اللون الأسود. ولون أبيض أكسجين. ولون رمادي ولون أحمر.

بالعديد من الألوان الجذابة مثل. اللون الأسود. ولون أبيض أكسجين. ولون رمادي ولون أحمر. الألوان الداخلية للسيارة هي الأسود واللون الأسود الكستنائي والمكاديميا.

موعد نزول تويوتا كراون 2023 في الأسواق

أعلنت شركة تويوتا بشكل رسمي عن موعد نزول تويوتا كراون 2023 . حيث سوف يتم طرح السيارة في أوروبا وأمريكا في خلال الربع الثالث من العام الجاري. كما تتوفر السيارة في أسواق الأمارات والسعودية ودول الخليج في الربع الأخير من العام الجاري 2023. حيث ينتظر عشاقها توفرها في الأسواق بفارغ الصبر فهي واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي على الإطلاق.

سعر toyota crown 2023 في الأسواق

يوجد بعض التوقعات عن سعر السيارة في الأسواق عند طرحها وهي كالتالي :

سعر السيارة عالميا يتراوح ما بين 42 إلى 51 ألف دولار أمريكي.

بينما يتوقع أن يكون سعر تويوتا كراون 2023 في السعودية نحو 155 ألف ريال سعودي.

كانت هذه هي مواصفات تويوتا كراون 2023 الوحش الياباني الذي تم الإعلان عنها حتي الآن. فنرجو منكم متابعتنا باستمرار للتعرف علي كل ما هو جديد يخص السيارة في حالة الإعلان عنه من قبل شركة تويوتا العالمية في صناعة السيارات الحديثة.