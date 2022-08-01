أحصل الآن على سيارة تويوتا كورولا 2022…ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة

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ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة، تعتبر مجموعة عبد اللطيف جميل هي من إحدى الشركات المشهورة في عالم السيارات من حيث الاستيراد والتصدير، وبيع وعروض تقسيط السيارات داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر سيارة تويوتا كورولا من السيارات التي تشتهر بتقنيات عالية التي قدمتها شركة تويوتا اليابانية في هذا العام لعام 2022 ،حيث يوجد بها مواصفات وإمكانيات عالية وفاخرة، وأيضا تتضمن وسائل الحماية والأمن والسلامة بها تطوير والعديد من الوسائل التكنولوجيا والترفيه. ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 قامت شركة عبد اللطيف جميل وهي المجموعة المشهورة في بيع واستيراد السيارات .

بالإعلان عن عروض التقسيط المريح المميزة في سيارة كورولا تويوتا كورولا الجديدة لعام 2022 .

حيث أعلن بأن مدة التقسيط للسيارة تصل إلى خمس سنوات أي على سداد نحو 60 شهرا.

ويكون القسط شهري ،حيث يبدأ القسط من سعر 6000 ريال سعودي.

ويتم دفع التقسيط دفعة واحدة لتقسيط السيارة وتصل الدفعة الأولى إلى 39,424 ريال سعودي.

أما الدفعة الأخيرة والتي تدفع بعد الأقساط، وهي تبلغ نحو 31 ألف و720 ريال.

سعودي حيث يكون سعر السيارة تويوتا كورولا الإجمالي نحو 79 ألف و300 ريال سعودي. أهم المواصفات في سيارة تويوتا كورولا 2022 تتميز سيارة تويوتا كورولا ومواصفات عالمية فاخرة في عالم السيارات.

حيث أن يكثر عليها الطلب في داخل المملكة العربية السعودية.

وأيضا في عالم السيارات بسبب تقنياتها العالية وإليكم بعض المواصفات المتميزة بها.

محرك السيارة الخاص بها هو من النوع V4 حيث تصل سعته اللترية إلى 1600 سي سي اي 1.6 لتر .

هو ده الحصان في السيارة تصل إلى 120 حصان حيث أنها تقوم ب 6000 لفه خلال دقيقة واحدة.

بها ناقل حركة أوتوماتيكي يمتد إلى ست سرعات.

تسارع سيارة يبدأ من الصفر إلى 100 كلم لكل ساعة في وقت حوالي 12 ثانية.

تعتبر سيارة تويوتا كورولا تعمل بخاصية الجار الأمامي للعجلات وهذه الخاصية تعتبر خاصية الدخول الذكي وتعمل على كشف النقاط العمياء في الطريق، وبها استشعار تعرض السيارة إلى الخطر فهذا يساعد على حفظ الامن والسلامة للسائق.

يعد معدل الاستهلاك السيارة في الوقود نحو 92 لتر وبها خزان وقود يصل حجمه الى 50 لتر وتعمل السيارة بوجود البنزين. عمر شويل - جدة أحصل الآن على سيارة تويوتا كورولا 2022...ب 600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني

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