السيارة اليابانية العملاقة … سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 أهم مواصفات مميزاتها الرائعة

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 أهم مواصفات، سيارة سوزوكي اسبريسو من افضل السيارات اليابانية التي تم إنشاؤها هذا العام 2022 حيث أنها من السيارات التي كان أول انطلاق لها في مصر في الآونة الأخيرة، وهي من السيارات المناسبة لأصحاب الدخل المحدود والمنخفض، وهي من السيارات التي تتمتع بالعديد من المواصفات التي تجعلها تقاوم أسوء الظروف تسير لمسافات طويلة، وسوف نتحدث عن اهم مواصفاتها فتابعونا.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 أهم مواصفات

إن سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 من السيارات المميزة التي تتمتع بما يلي:

يوجد بالسيارة بعض القياسات الهيكلية التي تبلع 3565 مليمتر عند الطول، والعرض الخاص بالسيارة يبلغ 1520 ملي متر.

ارتفاع السيارة يبلغ 1564 ملي متر، والمساحة الخاصة بالتخزين للخلفية الخاصة بالسيارة تبلغ 239 لتر.

إن السيارة ترتكز على بعض العجلات التي يبلغ القياس الخاص بها 14 بوصة، ويوجد بها بعض المصابيح الأمامية الخاصة بالهالوجين.

يوجد بالسيارة بعض مصابيح الضباب الجانبية، والشبكات الأمامية الخاصة بها لها تصميم متعدد المقاطع.

السيارة رائعة في التعامل مع الحركات الديناميكية الخاصة بالهواء، ويوجد بها بعض اللمسات التي تتميز باللون الفضي، وهي توجد أسفل غطاء المحرك.

يوجد في السيارة سبويلر خلفي يتم تثبيته في الناحية اللغوية الخاصة بالزجاج

ويوجد بها بعض العواكس الخاصة بالإضاءة الخلفية التي توجد على الجانب الصادم الخلفي، وهي رباعية الأبواب.

مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

من أهم ما يميز سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 ما يلي: