وصلت سيارة الدفع الرباعي الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niv 4X4 تعرف على كل ما يخص السيارة وسعر السيارة فى السوق السعودي

سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niv 4X4 ،سيارة لادا نيفا تعتبر من أحدث السيارات الجديدة لعام 2022 حيث تستعد شركة أفتوفاز، وهي شركة روسية عن الإعلان عن سيارة لادا نيفا الجديدة لعام 2022 في السوق السعودي،حيث يترقب السوق السعودي عن هذا الإعلان من شركة أفتوفاز عن طرح سيارة لادا نيفا 2022 ،حيث تميزت هذه السيارة، بأنها ذات الدفع الرباعي وأطلقت عليها الشركة التي قامت بتصنيعها Lada niva Vision 4×4.فيما يطلق عليها المصريون لقب الوحش الروسي.

سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niv 4X4

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 – Lada Niva 2022 4X4

سياره لادا نيفا 2022 هي سيارة تأخذ شكل عصري في عالم السيارات فهي سيارة رياضية لها استخدامات عديدة فهي تتميز بسيارة الدفع الرباعي SUV.

يوجد بها New Lada 4X4 Vision فتحة سقف بانورامية.

كم أنها تحتوي على محرك سعته 1600 سي سي ويكون بقوة 114 حصان، وأيضا بها ناقل حركة يدوي.

تتميز إصدار السيارة ثان بأنها ذات الدفع الرباعي.

وهو الإصدار الثاني منها ويكون ساعة المحرك 2000 سي سي قوة حصان 168 حصان، وتحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك ست ساعات.

تعمل فرامل السيارة LADA NIVA 2022

vision 4×4 حيث أنه يقوم بنظام الحقن الإلكتروني ويمنع الانغلاق لأنهم من النوع ABS.

عجلات السيارة

مصنوعة عجلات السيارة من البلاستيك الغير قابل للكسر فهو متين.

مقاس عجلة السيارة 15 بوصة،

نظام الترفيه داخل السيارة وهو يدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.

يوجد نظام البلوتوث والاتصال بالواي فاي.

تحتوي على شاحن الهاتف لاسلكيا.

تحتوي على مخرج USB و AUX.

زر التشغيل يكون بدون مفتاح.

عيوب لادا نيفا 2022

من العيوب الواضحة في سيارة لادا نيفا 2022 بأن لديها بابين فقط وليس أربع أبواب.

بأن لديها بابين فقط وليس أربع أبواب. هيكل السيارة من الداخل يكون ضيق وخصوصا عند المقاعد الخلفية.

ناقل الحركة الخاص بالسيارة يعتبر مانيوال من الفئة الأولى.

محرك السيارة يكون بطيء من الفئة الأولى ويعتبر سيارة SuV وليست سيدان.

شنطة السيارة ضيقة جدا فتكون محدودة.

مميزات السيارة لادا نيفا 2022

يعتبر سعر سيارة تنافسي فهي شبابيه وعائليه في الوقت نفسه.

تحتوي على سقف بانوراما.

تدعم الدفع الرباعي 4 * 4

بها مكيف الهواء في السيارة يعمل بسهولة والتحكم فيه.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السوق السعودي

تبدأ سعر سياره لادا نيفا 2022 في السوق السعودي من 34 ألف ريال إلي 36 ألف ريال سعودي .