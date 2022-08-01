نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأرخص الأسعار وبجودة عالية في المقال التالي

سوق السيارات المستعملة, أصبح الآن التوجه لسوق المستعمل أكثر من قبل بسبب تزايد الأسعار في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى ضرورية توافر السيارة لكل شخص لتسهيل الحياة اليومية فأصبح الآن متوفر في أسواق السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية عدد كبير من الماركات ومستعملة فمنها نيسان وهيونداي وتويوتا وشيفروليه وغيرها الكثير كما تتمع بأسعار مناسبة للجميع. سيارة شيفروليه امبالا 2016 متاح سيارة للبيع شفروليه موديل امبالا Chevrolet Impala 2016, مواصفات السيارة كما يلي:- السيارة بحالة جيدة لا تتعرض إلى حوادث بدون رش وجاهزة للفحص.

السيارة قاطعة مسافة 139,000 كيلو متر.

متواجدة في مدينة عفيف.

ناقل الحركة بالسيارة امبالا أوتوماتيك.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

السيارة امبالا ذات لون أسود.

السعر النهائي للسيارة مقابل 40,000 ريال سعودي. تتمتع السيارة بكافة وسائل الأمان والراحة فمتاح بها وسائد هوائية جانبية وللسائق والركاب أيضًا.

بها حسسات خلفية ونظام الفرامل المانع للإنغلاق بها ABS.

يوجد بها نظام ايموبليزر ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب وإنذار، جنوط، سبويلر خلفي.

مقاعد السيارة كهربائية وبها فرش جلد وأيضاً مكيف السيارة بحالة جيدة، وزجاج السيارة فاميه والنوافذ الأمامية والخلفية كهربائية.

متاح بها مشغل دي في دي ومشغل اسطوانات ومبدل أقراص وراديو كاسيت. السيارة تويوتا لاند كروزر 2016 متواجدة السيارة توتوتا لاند كروزر Toyota Land cruiser 2016 بمدينة القصيم.

السيارة موديل لاند كروزر ذات لون أسود، قاطعة فقط 90,000 كيلو متر. السيارة معروضة للبيع كاش بمبلغ 50,000 ريال سعودي. ناقل السيارة لاند كروزر أوتوماتيك، كما أن محرك السيارة يعمل بالبنزين. سيارة هيونداي توسان 2018 للبيع سيارة هيونداي توسان موديل سنة 2018 متواجدة بمدينة القصيم.

السيارة توسان بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة قاطعة فقط 69,000 كيلو متر.

السيارة Hyundai Tucson لونها الخارجي أحمر.

وقود محرك السيارة توسان يعمل بالبنزين.

وسائل الراحة بالسيارة هى مرايات ضم وإغلاق كهربائية، فرش جلد مكيف السيارة بحالة جيدة.

نظام الصوت بالسيارة يتكون من مشغل اسطوانات ومدخل USB، ومدخل AUX، وراديو كاسيت.

نظام الأمان بالسيارة هيونداي توسان يتمثل في وسائد هوائية الركاب والسائق، بهانظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS. السيارة معروضة للبيع مقابل 30,000 ريال سعودي. السيارة نيسان ماكسيما 2016 السيارة نيسان ماكسيما Nissan Maxima 2016 المعروضة للبيع متواجدة بمدينة جدة.

الدهان الخارجي للسيارة ذات لون أحمر.

محرك وقود السيارة يعمل بالبنزين.

السيارة قطعت 88,000 كيلو متر، كما أن ناقل الحركة بالسيارة ماكسيما أوتوماتيك.

السعر النهائي للسيارة 25,000 ريال سعودي. كما يمكن الحصول على السيارة نيسان بالتقسيط مقابل دفع مقدم بقيمة 3,000 ريال سعودي وقسط شهري بقيمة 1,000 ريال سعودي.

السيارة تتمتع بعدة وسائل أمان فبها حسسات خلفية ووسائد هوائية للسائق والركاب، بها كاميرا خلفية.

السيارة بها مشغل دي في دي ومشغل اسطوانات وراديو كاسيت ومبدل اقراص وأيضاً بلوتوث ومدخل USB.

وسائل الراحة بالسيارة تجعلها تتميز عن غيرها حيث متواجد بها فتحة سقف، وفرش جلد وبها مرايات ضم وإغلاق كهرباء بالإضافة إلى أن مكيف السيارة بحالة جيدة. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأرخص الأسعار وبجودة عالية - ثقفني

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