نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة كاش وبنظام التقسيط بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة للباحثين عن السيارة الأشهر في المملكة العربية السعودية السيارة تويوتا بكل إصدارتها وبهيكلها القوي وبكل مواصفاتها المعروفة تم توافر عدد كبير من السيارة تويوتا في سوق السيارات المستعملة بالسعودية وبأسعار مذهلة بادر بالحصول عليها فورا.

سيارات مختلفة وموديلات حديثة مستعملة بالسعودية

سوف نقدم لكم مجموعة من انواع السيارات التويوتا المستعملة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين السعوديين فهيا بنا نتعرف على بعض منها.

تويوتا برادو استعمال استخدام أول:

متوفر للبيع سيارة تويوتا برادو أول استخدام 2014 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا برادو أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا برادو سجل 190000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة تويوتا برادو مستعملة كاش 55000 ريال سعودي.

سعر بيع السيارة تويوتا برادو مستعملة تقسيط 63000 ريال سعودي.

يمنح البائع المشتري حق الحصول على السيارة تويوتا برادو عن طريق نظام التقسيط وذلك عن طريق دفع مقدم 15000 ريال سعودي وقسط شهري 2000 ريال سعودي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا برادو البنزين.

السيارة تويوتا برادو تأتي بمحرك قوي 6 سلندر.

السيارة تويوتا برادو متوفرة بلون خارجي أبيض.

وسائل الراحة في السيارة تويوتا برادو:

مرايات كهربائية ومرايات ضم إغلاق وباور.

النوافذ في السيارة الأمامية والخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه.

السيارة تويوتا برادو بها حساسات أمامية وحساسات خلفية ومثبت سرعة وكاميرا خلفية.

السيارة بها قفل مركزي للأبواب وكشافات ضباب ومقاعد كهربائية وجي بي إس.

السيارة بها ثلاث قطع تبريد وسبيرز خلفي ونظام انحدار والإضاءة زنون لد أمامي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا برادو يرجى الاتصال على 0599792297 أو التواصل من خلال الواتس آب على 00966599792297.

تويوتا ياريس 2008 استعمال:

متاح للبيع سيارة تويوتا ياريس سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة جدة.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا ياريس مان يوال.

تأتي السيارة تويوتا ياريس بهيكل قوي من السيدان.

عداد الممشى للسيارة تويوتا ياريس بلغ 300000 كيلو متر.

السيارة تويوتا ياريس متاحة بلون خارجي رمادي.

سعر بيع السيارة تويوتا ياريس مستعملة 14500 ريال سعودي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين.

يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الاتصال على 0558467087 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966558467087.

سيارة تويوتا كامري 2018 استعمال:

يوجد للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2018 مستعملة للبيع في مدينة رأس الخفجي.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 42000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 75000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أسود.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

وسائل الراحة في السيارة تويوتا كامري عبارة عن فرش جلد وفتحة سقف ومكيف ونظام الركن الذكي للسيارة.

السيارة بها ريموت كونترول ومرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة تويوتا كامري بها نظام التحكم في الطارة ومدخل يو إس بي.

وسائل الأمان في السيارة مكونة من حساسات أمامية وخلفية ونظام الفرامل المانع للإغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة وسادة هوائية للسائق.

السيارة بها جنوط وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وسبويلر خلفي.

للتواصل مع البائع يرجى الاتصال على 0582142006 أو عن طريق الواتس آب 00966582142006.

للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2013 مستعملة للبيع في مدينة الخرج.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا الديزل.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 28000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة هيونداي إلنترا عن طريق نظام التقسيط عن طريق دفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي