سيارة لاند كروزر برادو مستعملة رخيصة بالسعودية قوية على الطريق بحالة جيدة

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عمر شويل - جدة سيارة لاند كروزر برادو مستعملة رخيصة بالسعودية، سيارات تويوتا برادو من أكثر السيارات مبيعا في الوطن العربي لما تتمتع به من الكثير من المزايا التي تشغل بال كل من يهتم بالقيادة المريحة الممتعة، وعامة فإن سيارات تويوتا اليابانية تمتاز بتلبية احتياجات قاءديها من التصميم الفريد الذكي والراحة والأمان، وبالأخص سيارات لاند كرورز برادو المستعملة أو الجديدة، فهي من الأختيارات المميزة للأشخاص مفضلي سيارات الدفع الرباعي، ولراغبي الحصول على سيارة لاند كرورز برادو مستعملة بسعر منخفض وبقوة على الطريق تصفح معنا عروض السيارات المستعملة بالسعودية.

سيارة لاند كروزر برادو مستعملة رخيصة بالسعودية

تتمتع سيارات برادو بكافة أنواعها بعدد من المميزات درجة عالية من المتانة ودرجة عالية من الصلابة والفخامة، وتكون السيارة جيدة على الطرق الصحراوية، والظروف القاسية للبيئة، وتمتاز بالفخامة والأناقة التي تناسب كل الفئات.

للبيع سيارة لاند كروزر برادو 2011

سيارة تويوتا لاند كرورز برادو موديل 2011، معروضة للبيع بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج، القير يدعم محركها للحركة أوتوماتيك، حيث يعمل القير بعدد 6 سرعات مع خاصية التحكم الذاتي.

ناقل الحركة للسيارة يوفر للقائد سلاسة وسهولة للتحكم الكامل في السيارة. وقود السيارة البنزين دبل تانك للسيارة. تحتوي السيارة على كشافات أمامية للضباب حيث تعمل على تسهيل الرؤية في الظلام والضباب. كما تحتوي السيارة على بصمة ونظام التشغيل الذكي والذي يعمل على فتح وغلق الأبواب في نفس وقت ضعط الفرامل. تحتوي السيارة على شاشة كمبيوتر كبيرة لتوضيح بيانات السيارة من عداد الممشى وسرعة السيارة والبنزين. تحكم في مرايا السيارة بحركة أوتوماتيك وتحكم أوتوماتيك في دركسيون. سعر السيارة تويوتا لاند كرورز برادو 2011 يبلغ نحو 22 ألف ريال سعودي.

تويوتا لاند كروزر برادو 2014 مستعملة

سيارة تويوتا برادو مستعملة بها عداد الممشى سجل قراءة بنحو 88 ألف كيلو متر، الطلاء الخارجي للسيارة برادو باللون الأبيض بدون خدوش أو رشوش، ناقل الحركة للسيارة القير أوتوماتيك ليسهل التحكم في سرعة السيارة بكل سهولة.