وووسع للوحش اليابانى المنتظر.. تويوتا كراون 2023 السيارة الاسطورة وصلت السعودية بأحدث التصميمات بمواصفات واسعار جبارة وخيالية

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عمر شويل - جدة وووسع للوحش اليابانى المنتظر.. تويوتا كراون 2023 ، تويوتا كراون 2023 من الإصدارات الحديثة التي يُنتظر الإعلان عن نزولها للأسواق ليتمكن العملاء من شراؤها والاستفادة منها، فهي مناسبة لكل الاستخدامات، وتأتي مصممة بهيئة عصرية مميزة، وتمت إضافة الكثير من التكنولوجيا الحديثة إليها سواء في أنظمة الأمان الخاصة بها، أو في الأنظمة الترفيهية، لذلك حالما تتعرف على مواصفاتها تأكد من أنها ستأسرك، وستتمنى اللحظة التي يتم إعلان وصولها لتقتنصها.

وووسع للوحش اليابانى المنتظر.. تويوتا كراون 2023

واحدة من السيارات الموصوفة بأنها هجينة، وهي تمدك بكل الكماليات المتوفرة في غيرها من السيارات، وتزيد عليها مميزات خاصة بها، فمثلًا:

السيارة تأتيك ومفعل عليها كافة أنظمة الأمان، فهي على درجة عالية من الحماية والتأمين الكامل.

كذلك تأتي السيارة بنظام الدفع الرباعي، ومن المعروف أن هذا النوع من السيارات مناسب تمامًا لقطع أي طرق مهمًا كانت صعبة.

التصميم الذي تأتي به تويوتا كراون حديث، فهيكلها سيدان، ومصممة بهيئة جديدة تمامًا لا يشبهها شيء، وتأتي بعدة ألوان.

متوفر من السيارة 3 فئات، لتتأكد من كونها تناسب كافة احتياجاتك.

مواصفات سيارة تويوتا كراون

المحرك الخاص بها رباعي الاسطوانة، كما يصنع قدرة 345 حصان.

الدفع إلكتروني بالكامل، كما أنها في فئة البلاتينيوم مزودة بشاحن توربيني قوي.

السيارة مزودة بجنط مقاساته من 19 إلى 21 بوصة لتتناسب مع كل الطرق.

المقصورة ممتازة، وهي واسعة ومريحة للراكب.

السيارة مزودة بشاشات لمس، من أجل توفير ترفيه متكامل، وكذلك تحتوي على مكبرات صوت متعددة في قمة الوضوح.

المقاعد مزودة بتدفئة، وتهوية ممتازة.

عوامل الجذب في سيارة تويوتا كراون

السيارة تقدم لك الكثير من المميزات، ولكن يبقى الشكل الخارجي هو عامل الجذب الأول، فهي عصرية جدًا وأنيقة، كما أنها تمنحك الشعور بالحرية والرغبة في الانطلاق، ومزودة بفتحة في السقف لمنحك رؤية ممتازة وتهوية، كذلك لها مصابيح بتصميم متميز، بينما تعيش بداخلها في حرية تامة بسبب عوازل الصوت المتاحة فيها، وليس للسيارة أي صوت أثناء سيرها.

التكنولوجيا في كراون 2023

كما أخبرناك سلفًا تأتي السيارة مع كثير من الإمكانيات، حيث أنها مزودة بفرش ناعم ومتين غير قابل لامتصاص الروائح السيئة والرطوبة بسهولة، وعدادات السيارة أيضًا رقمية بالكامل، وهي مركبة بحجم 12 بوصة لوضوح أكبر، كما توفر لك الحماية للفرامل عبر نظام طوارئ يخصها، ويتحكم في الجزء السفلي منها.

أسعار تويوتا كراون

تسعيرة السيارة ما زالت مبدأية، لأنها طور الإنتاج، ولم تنتشر بشكل كافي في الأسواق، بل ما زالت مرتقبة، وبالرغم من ذلك فقد صرحت مصادر مؤكدة بأن أسعارها لن تقل عن 50 ألف دولار.