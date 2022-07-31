سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل أحدث موديلات للتقبيل بدون شروط في السعودية

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل أحدث موديلات للتقبيل بدون شروط، توفرت سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2020 طالع عدادها 44000 كم للتنازل في السعودية بالمدينة المنورة، ماكينة 3 اسطوانات حجمها 1200 سي سي تولد قوة 78 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: نوافذ كهربائية، كاميرا خلفية، جنوط 14 انش، إمكانية التحكم من خلال الطارة، مقاعد مخمل، تكييف يدوي، اتصال بالبلوتوث، منافذ للشحن والطاقة، 4 مكبرات الصوت. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي بقسط شهري 560 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 22 قسط ومتبقي سداد 38 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 22 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة كيا كادينزا فئة ستاندر موديل 2020 طالع عدادها 73000 كم، ماكينة 6 اسطوانات حجمها 3300 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والمميزات الإضافية: مقصورة خشبية، إكسسوارات كروم، مقود جلد متعدد الاستخدامات، نظام تثبيت سرعة، حساسات، كاميرا خلفية، جنوط 18 انش، ليد، شاشة ترفيه، مرايا جانبية كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق، مكيف أوتوماتيك، بطاقة ذاكرة، بلوتوث، حساس كفرات، تحكم كهربائي بالمقاعد، تشغيل بصمة + دخول ذكي. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق شركة ايجارة بقسط شهري 2191 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 24 قسط ومتبقي سداد 36 قسط + 28200 ريال قيمة الدفعة الأخيرة.

تتوفر سيارة شانجان هنتر دبل موديل 2020 طالع عدادها 19000 كم للتقبيل بالمنطقة الشرقية، ماكينة ديزل 4 اسطوانات حجمها 1900 سي سي تولد قوة 150 حصان والقير عادي، تم اضافة خزان مياه سعة 130 لتر مع إنارة جانبية وخلفية وفي الكبوت. المواصفات والتجهيزات: حساسات خلفية، جنوط 17 انش، مقاعد مخمل، دخول ذكي، مكيف يدوي، نظام ذاكرة للمقاعد، نوافذ كهربائية، تحكم طارة، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوث، حساس لمراقبة ضغط الإطارات + تقنية دعم الفرامل. السيارة للتقبيل بدون شروط على الراجحي بقسط شهري 1384 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 اقساط ومتبقي سداد 53 قسط + دفعة التملك البالغ قيمتها 34 ألف ريال.

تقبيل سيارات بدون شروط

تتوفر للتنازل سيارة مازدا CX9 موديل 2020 طالع عدادها 52000 كم، محرك 4 اسطوانات حجمه 2500 سي سي يولد قوة 230 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والمميزات: حساسات أمامية وخلفية، نقاط عمياء + تحذير مغادرة المسار، جنوط 20 انش، ليد، كاميرا محيطية 360 درجة، مقاعد جلدية، بروجكتور، مثبت سرعة، تشغيل ذكي، فتحة سقف، مكيف أوتو متعدد المناطق، قفل مركزي، 12 مكبر صوت، بلوتوث، تحكم دريكسون وغيرها من وسائل الترفيه الإضافية. السيارة للتنازل تقسيط على الراجحي بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 2400 ريال، تم دفع أقساط سنتين ومتبقي سداد أقساط الثلاث سنوات المتبقية + دفعة أخيرة قيمتها 64000 ريال.