طرح سيارة ب50 الف جنيه اوتوماتيك ارخص سعر عربية زيرو مفيش حد مش هيركب عربية

يوجد عدد كبير من السيارات الاتوماتيك التي تختلف في مواصفاتها، وأسعارها والتي تناسب الأشخاص المبتدئين من حيث صغر الحجم، والإمكانيات المتوفرة في السيارة، وفي جمهورية مصر العربية توجد سيارة منتشرة بشكل كبير، وهي من أفضل أنواع السيارات التي تناسب أي شخص يحاول تعلم أن يسوق السيارة، ويكون له رخصة قيادة خاصة به، وهذه السيارة هي شيري كيو كيو تحتوي على عدد من المميزات الفريدة، ويعتبر سعرها بسيط، ومناسب لجميع الأشخاص.

طرح سيارة ب50 الف جنيه اوتوماتيك

تتميز سيارة شيري كيو كيو بعدد من المميزات، وذلك بالرغم من صغر حجمها، وسعرها البسيط مقارنة بغيرها من السيارات، ومن هذه المميزات

من أكثر المميزات التي توجد في هذه السيارة هي أنها اقتصادية بشكل كبير لأنها لا تستهلك إلا كمية بسيطة من البنزين، حيث تتوفر سيارة شيري كيو كيو بفتحة في السقف كما يوجد بها جهاز استشعار يساعد في عملية الركن.

برغم من سعرها البسيط إلا أنها تحتوي على ثلاث شاشات مع وجود ستارة كهربائية في خلفية السيارة.

برغم من سعرها البسيط إلا أنها تحتوي على ثلاث شاشات مع وجود ستارة كهربائية في خلفية السيارة. كذلك تتميز بوجود عدد من المصابيح المتميزة في الأمام، والخلف كما أنها تعمل علي توفير مساحات إضافية من خلال الكرسي الذي يمكن طيه في الخلف.

توجد بألوان مميزة، وهي سيارة أنيقة الشكل لذلك يفضلها الأشخاص المبتدئين بشكل كبير.

سعر سيارة شيري كيو كيو في مصر

تتوفر سيارة شيري كيو كيو بمواصفاتها الداخلية، والخارجية بسعر مميز في جمهورية مصر العربية مما جعلها محط أنظار الكثير من الأشخاص حيث

توجد سيارة شيري كيو كيو في مصر بسعر قد يبدأ من 40 ألف جنيه مصري ليصل إلي 50 ألف جنيه مصري، وذلك علي حسب الإمكانيات، والاضافات التي تحتويها، وهي بذلك السعر تعتبر من أكثر السيارات الاقتصادية.