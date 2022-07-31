نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة السباق السريع! مواصفات بورش 2023 موديل GT3 R وأسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات بورش 2023 موديل GT3 R ، تم الكشف بشكل رسمي عن سيارة بورش 911 GT3 R 2023 وحش السباق الجديد حيث أن السيارة تمتلك قوة أكبر كما أنها تمتلك قدر أعلى من الايروديناميكية الهوائية ، وسوف تكون هذه الـ Porche الجديدة جاهزة لكي تشارك في أول السباقات وهذا في مطلع العام المقبل بإذن الله حيث بدأ تطوير سيارة سباق العملاء في سنة 2019 من الجيل 911 992، وذلك مع تركيز بورش على تحسين قدرة السيارة على القيادة ، مع سلاسة التحكم بها، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل بها وفيما يلي سنتطلع على كل ما بداخل السيارة وسعرها فتابعونا.

مواصفات بورش 2023 موديل GT3 R

بورش وفرت العديد من التحسينات التي أدخلتها على سيارة السباق الجديدة. وذلك لجعل قيادة Porche أسهل في التحديات برفقة مجموعة مهارات أوسع من السائقين. كذلك حصلت سيارة بورش من الداخل على نظام تعليق جديد يجعل التوجيه دقيق أكثر. كما أنه يقلل من تآكل الإطارات الخلفية. كذلك تم توفر ماصات للصدمات “KW” بخمسة إعدادات ضبط.

كما انه يُسمح لنظام التعليق للسيارة بأن تمتلك جسم سفلي مرتفع لكي يساعد على تدفق الهواء. لكي يصلوا إلى المشتت الخلفي دون أن يزيد السحب بشكل كبير. كذلك يتميز الجناح الخلفي بتصميم مرتفع بوضعية تشبه “رقبة البجعة”. وذلك يحسن الايروديناميكية الهوائية للسيارة كما ذكرنا من قبل. ومن مواصفات بورش 2023 موديل GT3 R أنها نقلت العجلات الخلفية للوراء أكثر. وذلك لتوسيع قاعدة العجلات من مقاس 2.459 ملم إلى 2.507 ملم ميكانيكياً.

كما أنه تعتمد سيارة بورش على :-

محرك السيارة يبلغ 6 سلندر “خطي جديد”.

كما أن سعته 4.2 لتر (تنفس طبيعي).

كذلك محرك سيارة بورش يولد قوة 557 حصان أي 565 حصان أوروبي PS.

يولد قوة 557 حصان أي 565 حصان أوروبي PS. كما أنه يتصل بقير بوكس من 6 سرعات “تتابعي” مع بادل شفترز التي اشتقتها بورش من سيارة السباق 911 GT3 Cup.

ما التعديلات التي قامت على بورش GT3 ؟

قامت سيارة بورش ببعض التعديلات أهمها هي :

إمالة المحرك للأمام بمقدار 5.5 درجة لكي يوفروا مساحة كافية لمشتت الهواء السفلي وذلك أجبر الشركة على نقل بعض مكونات المحرك الإضافية.

كما أنه ساعد في تحسين توازن ووزن السيارة.

مواصفات بورش 2023 موديل GT3 R انه تم توفير كافة متطلبات الحماية من الحوادث التي ظهرت في الآونة الأخيرة من قِبَل الاتحاد الدولي للسيارات.

انه تم توفير كافة متطلبات الحماية من الحوادث التي ظهرت في الآونة الأخيرة من قِبَل الاتحاد الدولي للسيارات. كذلك تم تحريك المقاعد بالقرب من مركز السيارة.

كما تم تحسين قفص الحماية وتعديل الدواسات.

كذلك عجلة القيادة تم تعديلها للموازنة على وضع الجلوس الثابت.

كذلك ستساعد المشابك المحسنة لحزام السباق الذي يتكون من ستة نقاط في توفير حوالي ثانية واحدة أثناء تغيير السائق في بورش 911.

ما هو سعر بورش GT3 ؟

بفضل تغييرات سيارة بورش مع FIA. سوف تكون السيارة مؤهلة للتسابق في سباق 24 Hours of Le Mans لأول مرة. كما ستكون بورش 2023 جاهزة للسباق في بداية موسم GT3 وهو العام المقبل. وهذا السباق سينطلق مع رولكس 24 في “دايتونا” في شهر يناير سنة 2023.

أما بالنسبة لـ سعر سيارة بورش فتبلغ تكلفة شراءها 567.210 دولار أمريكي وهو ما يعادل 2.127.037 ريال سعودي. كما أن مواصفات بورش 2023 موديل GT3 R متاحة فقط للشراء من خلال شركة بورش موتورسبورت في أمريكا الشمالية لعملائها في الولايات المتحدة وكندا.