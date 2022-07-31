نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات في جدة بـ4 ألاف ريال مستعملة فيما فوق لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود في المقال التالي

سيارات في جدة بـ4 ألاف ريال مستعملة بحالات جيدة وممتازة من الداخل والخارج، مع أرقام الجوالات لسهولة الاتصال على مُلاك السيارة وبشكل مباشر بدون وسيط، نعلم أن السيارات في دول الخليج أمر مهم ولا بد منه فاوجود السيارة لكل عائلة خليجية شيء أساسي لأهميتها في السفر الطويل أو الرحلات أو الدوام أو لشراء المستلزمات اليومية، نعرض سيارات مستعملة في جدة بسعر 4 ألاف ريال فيما فوق على النحو التالي. سيارات في جدة بـ4 ألاف ريال مستعملة فولفو 740 موديل 1992 مستعملة سيارة سيدان قديمة الطراز تعمل على محرك أوتوماتيك بأربع أسطوانات وخمس سرعات، وسعة محركها 1800 سي سي وتنتج قوة 120 حصان.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي المشرفة.

السيارة بحالة جيدة، الهيكل به عيوب بسيطة.

تمتلك السيارة مواصفات أوروبية.

تحتوي على راديو، وسائد هوائية، مكيف هواء، مدخل يو اس بي و AUX وبلوتوث، أنظمة حماية.

سعر فولفو 740 مستعملة في جدة 4 ألاف ريال. ميتسوبيشي جالنت موديل 1999 مستعملة سيارة سيدان قديمة الكراز عائلية، تأتي بمحرك يدوي رباعي الأسطوانات سداسي السرعات، السعة اللترية له 2000 سي سي مع عزم دوران 166 نيوتن. متر، وقوة 125 حصان.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي البوادي.

السيارة بحالة ممتازة، لم يسبق لها حوادث أو أعطال سابقة.

تحتوي على مكيف، مرايات تعمل بالكهرباء، مثبت سرعة، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس ابي، أنظمة حماية.

سعر ميتسوبيشي جالنت مستعملةفي جدة 7 ألاف ريال. بي أم دبليو x3 موديل 2004 مستعملة سيارة بنظام الدفع الرباعي عائلية شبابية ورياضية، سعة المحرك 3500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك ذو 6 أسطوانات، ينتج تربو 215 حصان وقوة عزم دوران 355 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الرحاب.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج، بدون حوادث والدهان أصلي.

تطابق السيارة في مواصفاتها مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

تحتوي على سنتر لوك، مثبت سرعة، أكياس هوائية، مقاعد من الجلد، مكيف، أضوية زينون، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري، راديو، بلوتوث، الدخول بدون مفتاح.

سعر بي ام دبليو X3 مستعملة في جدة 6 ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات في جدة بـ4 ألاف ريال مستعملة فيما فوق لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات في جدة بـ4 ألاف ريال مستعملة فيما فوق لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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