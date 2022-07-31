نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أشهر السيارات المتواجدة في العالم” سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة في مصر في المقال التالي
سيارة تويوتا أحد أشهر السيارات المتواجدة في العالم، يوجد العديد من إصدارات وأنواع سيارات تويوتا التي يتم إصدارها في كل عام، وأكثر من موديل وأكثر من فئة في العام الواحد، وتتميز جميع فئات سيارات تويوتا عن جميع الأنواع الأخرى من السيارات، ومن أفضل هذه الإصدارات هي تويوتا لاند كروزر، وهي من أهم السيارات التي تم إصدارها موديل عام 2022، حيث في كل عام يتم إصدار مجموعة كبيرة من السيارات، وتعمل كل شركة على إصدار فئات كثيرة، وإضافة مميزات كثيرة للسيارة، وذلك حتى تحقق أعلى نسبة من المبيعات في العام، وتحقق أرباح كثيرة من خلال هذه الإصدارات التي تقوم بتقديمها للأسواق العالمية، ومع الكثير من المميزات التي تتواجد في سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة، فإنها تكون أغلى سيارة في جمهورية مصر العربية.
مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة
- السيارة ذات محرك سداسي الأسطوانات.
- سعة المحرك ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.
- ينتج محرك السيارة قوة بمقدار أربعمائة وتسعة حصان.
- وأقصى عزم للدوران ستمائة وخمسين نيوتن لكل متر.
- تتميز السيارة بوجود ناقل أوتوماتيكي والذي يتحكم في سرعة العجلات.
- طول السيارة خمسة أمتار، ومائة وخمسين سنتيمترات.
- وعرض السيارة قرابة مترين.
- وارتفاع السيارة متر وتسعمائة سنتيمتر.
- خزان وقود السيارة سعة مائة وعشرة لترات.
- داخل السيارة مقصورة تتسع لعدد سبع مقاعد.
- مرايات السيارة تتميز بوجود إشارات ضوئية.
مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة
تتميز السيارة بالعديد من المميزات منها:
- وجود حزمة كبيرة عالية الأداء، وذات وسائل أمان وحماية ومن أمثلة ذلك، وجود وسائد هوائية.
- وجود ستائر جانبية تحمي من أشعة الشمس.
- تحذير من عملية التصادم PCS.
- وجود خاصية التي تساعد القائد في التوجيه عند حدوث حالات طوارئ.
- وجود خاصية التنبيه عن وجود النقطة العمياء.
- تتميز السيارة بنظام تتبع المسار نظام LTA.
- وأيضًا وجود ميزة نظام الحفاظ على مسار السيارة LDA.
- تتميز بنظام الضوء العالي AHS.
- وجود ميزة تثبيت السرعة بالنسبة للرادار الديناميكي DMCC.
- ويوجد العديد من المميزات التي تتوافر في هذا الإصدار من سيارة تويوتا لاند كروزر 2022.
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