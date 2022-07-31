الآن سيارات تويوتا كورولا 2022 بالتقسيط…ب 900 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات عالمية

ب 900 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف، بإمكانك الآن التمتع بأرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كولار 2022 على مدار 60 شهر عن طريق معرض عبد اللطيف جميل من حيث المواصفات والمميزات الجبارة، وتعتبر سيارة تويوتا كولار من أفضل أنواع السيارات اليابانية التي توجد في الأسواق العالمية وأيضًا المحلية، لذا يريد فئة كبيرة من الأشخاص من الحصول عليها ولكن يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يملكون أموال كافية من أجل الحصول عليها، وهم يريدون الحصول على عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا بأفضل الأسعار 2022، وهذا يرجع للمميزات الرائعة، حيث أنه قد تم تصميم السيارة باحترافية كبيرة فلا تترد في الحصول عليها.

ب 900 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022

تُتيح لكم معارض عبد اللطيف جميل الموجودة في المملكة العربية السعودية أرخص عروض التقسيط لسيارة تويوتا كورولا والتي تتمثل بالآتي:ـ

وفرت مجموعة متنوعة من الأقساط يتم القيام بسدادها على مدار 60 شهر وقد يبلغ قيمة الأقساط الشهرية نحو 900 ريال سعودي.

ويجب أن يتم سداد دفعة أولى بمقدار 27,164 ألف ريال سعودي.

يتم سداد دفعة أخيرة للحصول على السيارة قد يبلغ حوالي أثناء فترة التقسيط قد يقوم بدفع 127,014 ريال سعودي.

يتم القيام بإضافة جميع المصاريف الإدارية التي يتم تقديرها بمبلغ نحو 79,300 ريال سعودي.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

السيارة متوفرة بمحرك ذان سعة 1600 سي سي كما أن يولد عن السيارة 120 حصان.

السيارة بها عزم دوران يبلغ نحو 154 نيوتن لكل متر ومزودة بناقل حركة أتوماتيك سداسي السرعات.

السيارة تتسارع في الوضع الخاص بالبقات حتى أن تصل حوالي 100 كم في الثانية.

حيث أن متوسط استهلاك الوقود قد بلغ نحو 5,8 لتر عند القيام بالسير محو 100 كيلو متر.

السيارة تدعم وجود الكثير من وسائل الأمان والسلامة ويوجد بها وسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق.

كذلك التوزيع الإلكتروني ومتاح بها نظام خاص بالتوازن الإلكتروني.

السيارة متوفر بها نظام مساعدة حتى تتمكن من الصعود على المرتفعات وبها فرامل كهربائية.