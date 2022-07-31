نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندفع عنك القسط الاول.. أقوي عروض سيارات كيا 2022 الجديدة بالتقسيط من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات في المقال التالي

كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عن تقديم عروض كيا لعام 2022م، حيث أن الشركة تعمل على عرض تقسيط على أسعار السيارة بدون أي دفعات أولية من سعر السيارة حيث أن الشركة تقوم بدفع القسط الأول نيابة عنك في الدفعة الأولية، وتعد شركة “كيا” هي واحدة من أشهر بل وأشهر شركة عالمية للسيارات وتحتل سياراتها شعبية كبيرة بين المشترين وسنقوم بتقديم أبرز مواصفات كل سيارة بأسعارها المقدمة. عروض كيا شهر يوليو من مجموعة عبد اللطيف جميل 1. سيارة كيا ريو 2022 أهم مواصفات السيارة:- تتمتع السيارة بمحرك قوي عدد أحصنته تبلغ حوالي 120 حصان وحجم ومساحة شحن الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 13.7 قدم مكعب.

تتميز السيارة بخاصية الدفع الكلي للعجلات وتدعم خاصية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وتحتوي على أكثر من منفذ يو إس بي.

شاشة عرض المعلومات والترفيه مقاسها يبلغ 8 بوصة ومعدل استهلاك البنزين اقتصادية فيه إلى حد كبير.

القسط الشهري من سعر بيع السيارة يبدأ من ألف و341 ريال سعودي وفترة السداد مستمرة حتى خمس سنوات. 2. سيارة كيا بيجاس 2022 أهم مواصفات السيارة:- محرك السيارة سعته تبلغ 1400 سي سي وعدد أحصنته 95 حصان ويتكون من أربع أسطوانات وأقصى عزم دوران 132 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور بناقل حركة يعمل يدويًا يتكون من خمس سرعات وآخر أوتوماتيكي يتكون من أربع سرعات.

معدل استهلاك البنزين يبلغ 17.8 كيلو متر لكل لتر وأقصى سرعة تصل إليها السيارة 180 كيلو متر لكل ساعة. 3. سيارة كيا سونيت 2022 أهم مواصفات السيارة:- موتور السيارة قوي يعمل بالبنزين سعته اللترية تبلغ 1.5 لتر (1500 سي سي) وقوة دفع السيارة تبلغ 115 حصان ويتكون من أربع أسطوانات و16 صمام.

تعمل السيارة بقوة دفع أمامي مزودة بموتور ويقترن ناقل حركة أوتوماتيكي.

من النوع CVT بينما يبلغ معدل استهلاك البنزين يصل إلى 17.3 لتر لكل كيلو متر.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وتدعم خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وكشف النقط العمياء على الطريق وكاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية. عمر شويل - جدة ندفع عنك القسط الاول.. أقوي عروض سيارات كيا 2022 الجديدة بالتقسيط من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ندفع عنك القسط الاول.. أقوي عروض سيارات كيا 2022 الجديدة بالتقسيط من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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