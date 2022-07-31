نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخيصة مستعملة حالات ممتازة بأسعار تنافسية بـ7000 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات رخيصة مستعملة حالات ممتازة بأسعار تنافسية بـ7000 ريال يزداد البحث على مواقع الإنترنت عن أقوى وأفضل سيارات مستعملة في السعودية، حيث أصبح البحث عن السيارات المستعمل أكثر بكثير من السيارات الحديثة، وبسبب أن الإنترنت سهّل كل شيء علينا ولذلك أصبحت عمليات البيع والشراء سهلة أكثر بكثير من ذي قبل ولذلك أصبح مالكي السيارات يعرضوا سياراتهم للبيع وعرض مواصفات السيارة والأسعار المقدمة بها وسنقوم بتوضيح بعض مواصفات وإمكانيات هذه السيارات في السطور التالية من مقالنا اليوم. سيارات رخيصة مستعملة حالات ممتازة ومن بين هذه السيارات المستعملة التي سنقوم بتقديمها لكم والموجودة في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة كل مما يلي:- 1. سيارة تويوتا كامري 2009 مستعملة

أبرز إمكانيات السيارة:-

تعد سيارة تويوتا كامري موديل 2009م هي واحدة من أفضل السيارات التي قامت شركة “تويوتا” اليابانية بتقديمها إلى الأسواق، تتميز السيارة بأن لونها الخارجي أبيض وهناك الكثير من الأشخاص التي تحب اللون الأبيض في السيارات تحتوي السيارة على أربعة أبواب وناقل الحركة الذي تعمل به يعمل أوتوماتيكيًا والوقود هو البنزين، السيارة موجودة في مدينة الرياض السعودية بسعر يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +966570987106.

2. سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة

أبرز إمكانيات السيارة:-

وكذلك سيارة تويوتا كامري 2004م هي واحدة من أشهر سيارات التويوتا، لون السيارة الخارجي فضي ويمكن للسيارة أن تسير مسافات تصل إلى 400 ألف كيلو متر بوقود البنزين، عدد الأبواب التي تحتوي عليها السيارة أربعة أبواب وسعرها يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +966582638279.

3. سيارة جي إم سي بوكون 2018 مستعملة

أبرز إمكانيات السيارة:-

سيارة جي إم سي تتكون من خمسة أبواب ولونها الخارجي أسود، السيارة مزودة بوقود قوي سعته اللترية تبلغ 5.3 لتر وحالتها جيدة داخليًا وخارجيًا، سعر السيارة يبدأ من 153 ألف و400 ريال سعودي في مدينة جدة ويمكنكم التواصل مع مالكها من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً على رقم +966580356148.

4. سيارة شيفروليه تاهو 2018

أبرز إمكانيات السيارة:-

السيارة مقدمة بلون أبيض وخمسة أبواب، سعر بيعها في مدينة الرياض يبدأ من 145 ألف و350 ريال سعودي وبنفس مواعيد اتصال السيارة السابقة يمكنكم التواصل مع صاحب السيارة لمعرفة تفاصيل أكثر على رقم +966580356148.