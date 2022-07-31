السيارة الفخمة الجبارة وصلت ... سيارة كيا سول 2023 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض البلاد

سيارة كيا سول 2023 اهم مميزاتها، تعتبر سيارة كيا سول 2023 من السيارات التي يوجد لديها مميزات والموصفات كثيرة، والتي تجذب جميع العملاء إليها وتجعل رغبتهم في شرائها تزداد، ولكن بالرغم من كل هذه الموصفات والمميزات العديدة فقد صرح بعض المستخدمين بوجود القليل من العيوب بها، لهذا السبب قامت الشركة بتحديث تلك السيارة لكي تحصل على سيارة رائعة خالية من العيوب وبها كافة وسائل الراحة، وقد أصدرت الشركة سياراتها الجديدة سيارة كيا سول 2023 الخالية من العيوب والمتميزة بموصفاتها العديدة ومزاياها إلى جانب توفير كافة وسائل الأمن ولسلامة بها، وسوف نعرض لكم جميع هذه الموصفات والمزايا في السطور القادمة.

سيارة كيا سول 2023 اهم مميزاتها

أهم ومميزات موصفات سيارة كيا سول 2023

لقد كان في النسخة القديمة من السيارة مواصفات ومميزات جذابة لذلك قررت الشركة أن تحدثها

جذابة لذلك قررت الشركة أن تحدثها وتعمل على تطويرها لتظهر لنا السيارة بتصميمها المميز.

تزود السيارة بمحرك قوي ذات 4 اسطونات تبلغ سعته حوالي 2000 سي سي.

وتصل قوته حتى 149 حصان، أما بالنسبة لقوة عزم دوارنها فتصل إلى 178 نيوتن متر.

تبدأ سرعة السيارة من الصفر حتى 100 كيلو متر في فترة قليلة جدًا تبلغ حوالي 8 ثواني فقط.

تم تعديل مظهر السيارة القديمة بنسبة جزئية، فيوجد في هذه السيارة مظهر جديد ومتميز لواجهتها الأمامية.

أهم مميزات سيارة كيا سول 2023

تزود السيارة بالكثير من الطرق الترفيهية من أهم تلك الوسائل وجود 6 مكبرات صوتية توزع في السيارة، وتتميز هذه المكبرات بالجودة العالية.

تحتوي السيارة على سماعات توصل بمصابيح لكي تعطي إنارة النغمات التي تطلقها هذه السماعات.

توجد في السيارة شاشة عرض تستخدم بتقنية اللمس.

يتوفر في السيارة إمكانية التنقل بين لوحة القيادة.

كل هذه المميزات بالإضافة على وجود الكثير من طرق الأمان، فهي تحتوي على انذار.

وأيضًا يوجد بها فرامل أوتوماتيكية تمنع التصادم وتتفادى كافة التصادمات المفاجئة، وبها تقنية ثبات سرعة السيارة.

سعر سيارة كيا سول 2023 في الأسواق العالمية

توجد السيارة في كافة الأسواق المختلفة التي تتغير من سوق لسوق أخر، وسوف نتعرف على هذه الأسعار المختلفة فيما يلي:ـ