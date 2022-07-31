الوجه الجديد للفخامة والأناقة.. سيارة تويوتا كورولا كروس TOYOTA COROLLA CROSS 2022 تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها المذهلة

سيارة تويوتا كورولا كروس TOYOTA COROLLA CROSS 2022 ،طورت شركة تويوتا سيارة كورولا سيدان لتنتج نموذج مطور من سيارة كورولا كروس أوفر مدمجة ذات تصميم جريء وقوي، تم الإعلان عن طرحها في الأسواق منذ شهر يوليو الماضي، تتعدد فئات كورولا كروس 2022 وتأتي بمواصفات جريئة على مستوى التصميم الخارجي والداخلي كما تتوفر بها وسائل مساعدة للسائق تتضمن سلامة الركاب والسيارة ونستعرض معكم أهم التفاصيل عن تويوتا كورولا كروس 2022.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

منافسي تويوتا كورولا كروس 2022

تتنافس العديد من السيارات مع تويوتا كورولا كروس 2022 مثل جيب كومباس وفولكس فاجن تاوس 2022 وكيا سبورتاج وسوبارو XV.

مواصفات محرك تويوتا كورولا كروس 2022

يتوفر بسيارة تويوتا كورولا كروس 2022 خيارات الدفع الأمامي للعجلات بالإضافة إلى الدفع الرباعي.

تبلغ سعة محرك تويوتا كورولا 2 لتر وتعمل بقوة تصل إلى 169 حصان.

ناقل الحركة بها يأتي من نوع CVT متغير.

أبعاد سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

الطول الكلي للسيارة: 175.6 بوصة.

تبلغ سعة الحقيبة الخلفية في الإصدارات التي تعتمد على الدفع الرباعي 25.5 قدم مكعب، وفي إصدارات الدفع الرباعي 24.3 قدم مكعب.

ارتفاعها 3.8 بوصة، وطول قاعدة العجلات 32 بوصة.

مزايا سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

تحتوي على فتحة سقف كهربائية.

يمكن التحكم في المناخ أحادي أو ثنائي المناطق أتوماتيك.

تشمل لوحة عدادات مغلفة بجلد صناعي.

المقاعد الخلفية قابلة للطي.

الباب الخلفي لتويوتا كورولا كروس كهربائي.

تشمل شاشة عرض رئيسية للمعلومات بمقاس 7 بوصة.

توجد شاشة تعمل عن طريق اللمس بمقاس 8 بوصة.

تدعم أنظمة ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تحتوي على شاحن لاسلكي قياسي في الطرازين الثاني والثالث.

يوجد بها منفذين USB في المقاعد الخلفية.

نظام تويوتا كورولا كروس الصوتي يحتوي على تسعة مكبرات للصوت من نوع JBL.

يمكن تجربة الاشتراك في راديو القمر الصناعي لمدة ثلاثة أشهر حيث يحتوي على 300 قناه يتم بثها من جميع أنحاء العالم

أسعار فئات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022