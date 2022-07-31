نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوجه الجديد للفخامة والأناقة.. سيارة تويوتا كورولا كروس TOYOTA COROLLA CROSS 2022 تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها المذهلة في المقال التالي
سيارة تويوتا كورولا كروس TOYOTA COROLLA CROSS 2022 ،طورت شركة تويوتا سيارة كورولا سيدان لتنتج نموذج مطور من سيارة كورولا كروس أوفر مدمجة ذات تصميم جريء وقوي، تم الإعلان عن طرحها في الأسواق منذ شهر يوليو الماضي، تتعدد فئات كورولا كروس 2022 وتأتي بمواصفات جريئة على مستوى التصميم الخارجي والداخلي كما تتوفر بها وسائل مساعدة للسائق تتضمن سلامة الركاب والسيارة ونستعرض معكم أهم التفاصيل عن تويوتا كورولا كروس 2022.
سيارة تويوتا كورولا كروس 2022
منافسي تويوتا كورولا كروس 2022
تتنافس العديد من السيارات مع تويوتا كورولا كروس 2022 مثل جيب كومباس وفولكس فاجن تاوس 2022 وكيا سبورتاج وسوبارو XV.
مواصفات محرك تويوتا كورولا كروس 2022
- يتوفر بسيارة تويوتا كورولا كروس 2022 خيارات الدفع الأمامي للعجلات بالإضافة إلى الدفع الرباعي.
- تبلغ سعة محرك تويوتا كورولا 2 لتر وتعمل بقوة تصل إلى 169 حصان.
- ناقل الحركة بها يأتي من نوع CVT متغير.
أبعاد سيارة تويوتا كورولا كروس 2022
- الطول الكلي للسيارة: 175.6 بوصة.
- تبلغ سعة الحقيبة الخلفية في الإصدارات التي تعتمد على الدفع الرباعي 25.5 قدم مكعب، وفي إصدارات الدفع الرباعي 24.3 قدم مكعب.
- ارتفاعها 3.8 بوصة، وطول قاعدة العجلات 32 بوصة.
مزايا سيارة تويوتا كورولا كروس 2022
- تحتوي على فتحة سقف كهربائية.
- يمكن التحكم في المناخ أحادي أو ثنائي المناطق أتوماتيك.
- تشمل لوحة عدادات مغلفة بجلد صناعي.
- المقاعد الخلفية قابلة للطي.
- الباب الخلفي لتويوتا كورولا كروس كهربائي.
- تشمل شاشة عرض رئيسية للمعلومات بمقاس 7 بوصة.
- توجد شاشة تعمل عن طريق اللمس بمقاس 8 بوصة.
- تدعم أنظمة ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.
- تحتوي على شاحن لاسلكي قياسي في الطرازين الثاني والثالث.
- يوجد بها منفذين USB في المقاعد الخلفية.
- نظام تويوتا كورولا كروس الصوتي يحتوي على تسعة مكبرات للصوت من نوع JBL.
- يمكن تجربة الاشتراك في راديو القمر الصناعي لمدة ثلاثة أشهر حيث يحتوي على 300 قناه يتم بثها من جميع أنحاء العالم
أسعار فئات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022
- سعر الفئة الأولى من تويوتا كورولا كروس 2022 L 2wd حوالي 83,250 ريال سعودي.
- سعر الفئة الثانية LE 2wd حوالي 92,050 ريال سعودي.
- سعر الفئة الثالثة XLE 2wd حوالي 98,750 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوجه الجديد للفخامة والأناقة.. سيارة تويوتا كورولا كروس TOYOTA COROLLA CROSS 2022 تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها المذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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