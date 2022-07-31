نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارة وصل… سيارة كيا k8 2022 الجديدة اهم مواصفاتها وأنواع الموديلات وأسعارها الجبارة في الأسواق في المقال التالي

سيارة كيا k8 2022 الجديدة اهم مواصفاتها، تتميز سيارة كيا K8 2022 بهيكلها الرياضي المتطور من حيث التصميم والأدوات التي يتمتع بها في المقصورة الداخلية لسيارة كيا، تأخذ سيارة كيا K8 2022 شهرة واسعة في كوريا الجنوبية، يوجد منها 3 فئات في السوق السعودي مختلفين في الأسعار والمواصفات ونستعرض معكم أهم التفاصيل عن كيا K8 2022 وإصداراتها المتعددة. سيارة كيا k8 2022 الجديدة اهم مواصفاتها سوف نقدم لكم كل ما يخص سيارة كيا k8 2022 الجديدة مواصفات سيارة كيا K8 2022 يشمل محرك سيارة كيا K8 2022 نحو 6 أسطوانات، ويعمل بقوة قدرها 300 حصان.

نحو 6 أسطوانات، ويعمل بقوة قدرها 300 حصان. تبلغ سعة المحرك 3.5 لتر، وتستهلك وقود بمعدل لتر/ 12.9 كم.

تتميز بشبك بالواجهة الأمامية لسيارة كيا أسود اللون يتكون من خطوط متشابكة.

يأتي مقاس عجلات كيا K8 2022 بقيمة 19 إنش.

تتميز بنظام إضاءة خلفي يعتمد علي تقنية الليد.

وتشمل العديد من وسائل الترفيه والأمان، حيث تحتوي على:

نظام للتحكم في المقاعد كهربيا.

شاشة للترفيه وعرض المعلومات تأتي بمقاس 12.3 بوصة.

نظام حماية ضد السرقات.

نظام التحكم في الانزلاق.

نظام مراقبة الإطارات وضغط الهواء.

نظام مراقبة حركة السائق للتحذير عند الانحراف.

تتضمن نظام عازل للصوت لمنع الضوضاء في المقصورة الداخلية للسيارة أثناء القيادة.

يتم ضبطها على الوضع الرياضي عند السير بسرعة تتجاوز 130 كيلو متر. موديلات سيارة كيا K8 2022 سيارة كيا K8 LX 2022 تشمل 6 أسطوانات ويوجد بها أزرار للتحكم في المحرك.

تشمل أقفال لغلق الأبواب وفتحها تعمل بشكل آلي.

يوجد بها 6 وسائد هوائية.

مدعومة بحساسات أمامية وخلفية للركن.

يبلغ سعرها بالسوق السعودي194,000 ريال سعودي. سيارة كيا K8 EX MID 2022 تعمل سيارة كيا K8 EX MID 2022 أوتوماتيكيا.

ويبلغ سعة محركها 3.5 لتر.

وقوة المحرك تقدر بنحو 300 حصان، وتحتوي على كاميرا خلفية للمراقبة.

يبلغ سعر سيارة سيارة كيا K8 EX MID موديل 2022 نحو 193,773 ريال سعودي. كيا K8 EX FULL 2022 أهم مميزات سيارة سيارة كيا K8 EX FULL إمكانية تشغيلها عن بعد. وتحتوي على مرايا جانبية تعمل بواسطة الكهرباء.

يوجد بها تكييف لضبط درجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة.

يقدر سعر سيارة كيا K8 EX FULL موديل 2022 بنحو

170,198 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وحش السيارة وصل... سيارة كيا k8 2022 الجديدة اهم مواصفاتها وأنواع الموديلات وأسعارها الجبارة في الأسواق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارة وصل… سيارة كيا k8 2022 الجديدة اهم مواصفاتها وأنواع الموديلات وأسعارها الجبارة في الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.