تويوتا هايلكس 2020 للبيع مستعملة وبحالة ممتازة ومتاح التمويل

تويوتا هايلكس 2020 للبيع من السيارات الغنية عن التعريف حيث إن ماركة تويوتا من الماركات العالمية والتي يحب الكثير قيادتها والتعامل مع تلك الماركة نظرًا إلى أنها توفر لعملاءها جميع قطع الغيار لمختلف أنواع السيارات، وتعتبر سيارة تويوتا هايلكس من السيارات التي تكون متداولة ومستخدمة باستمرار وهي سيارة نقل حيث يستخدمها الأشخاص بكثرة في نقل الأغذية أو المنتجات أو نقع أي أثاث وبضائع كما يمكن استخدامها كنوع من الاستخدام الشخصي فهي ممتازة في شكلها وتصميمها، كما أنها تتحمل مشاق الطرق الوعرة وتتفادى أي عوائق سير بفضل تصميمها الخارجي والداخلي.

تويوتا هايلكس 2020 للبيع مستعملة

هناك الكثير من يبحث هذه الأيام عن السيارات المستعملة حيث إن سوق الجديد من السيارات أصابه الركوض بعد ارتفاع الأسعار الخاصة بالسيارات الجديدة، لذلك نجد الكثير يلجأ إلى استخدام السيارات المستعملة التي تتميز بالأسعار المنخفضة عن الجديدة وفي ذات الوقت تتميز بالحالة الممتازة من الداخل ومن الخارج.

مواصفات تويوتا هايلكس 2020

السيارة المتوفرة للبيع هي سيارة مستعملة ولكن بحالة ممتازة.

ولكن بحالة ممتازة. تويوتا هايلكس 2020 بها ناقل حركة عادي.

اللون المتوفر للسيارة هو اللون الأبيض.

نوع تويوتا هايلكس 2020 من فئة النقل.

هايلكس 2020 من فئة النقل. السيارة توجد في منطقة جدة.

تحتوي تويتا هايلكس 2020 المستعملة على عدد 4 سليندر.

كما تحتوي على حساسات خلفية.

يوجد بالسيارة تكييف عادي.

كما تحتوي على خاصية أقفال عند بعد.

سعة المحرك 2.7 لتر.

نوع الوقود المستخدم هو البنزين.

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2020 المستعملة هو 90.850 ريال سعودي.

كما أن السعر شامل الضريبة بالإضافة إلى وجود تمويل للسيارة.

تويوتا هايلكس بالتقسيط مجموعة عبد اللطيف جميل

حيث إن مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات من الأماكن المعروفة والمشهورة لبيع السيارات المستعملة والجديدة بالتمويل والتقسيط والكاش حيث يبحث الكثير عن سيارات تويوتا بالتقسيط المريح ويوفرها دومًا عبداللطيف جميل ومميزات السيارة المعروضة للبيع كالآتي: