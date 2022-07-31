الجوهرة الجديدة.. كيا سبورتاج 2023 تصل البلاد بأسعار ومواصفات تنافسية ومميزات خطيرة

أطلقت كيا موتورز الكورية، أحدث سيارتها كيا سبورتاج 2023، والتي وصلت إلى سوق السيارات المصري بخمس فئات تختلف كل منهما عن الأخرى من حيث وسائل الأمان والسلامة والتجهيزات الإضافية، وقد حظيت السيارة بشعبية عالية لكونها متعددة الاستخدامات وعالية المواصفات والكفاءة، وسوف نستعرض من خلال مقالنا هذا، أسعار السيارة في السوق المصري، وكذلك مواصفاتها ومزاياها.

أسعار كيا سبورتاج 2023 بالسوق المصري

يختلف سعر كيا سبورتاج 2023 من فئة إلى أخرى وفقًا للتجهيزات المتوفرة بها ووسائل الأمان، كالتالي:

يبلغ سعر الفئة «LX» حوالي 620 ألف جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر الفئة «EX» حوالي 660 ألف جنيه.

أما الفئة «Highline» فيبلغ سعرها نحو 710 ألف جنيه.

كما يصل سعر الفئة TopLine إلى 760 ألف جنيه.

وأخيرًا سعر الفئة «GT-Line» يبلغ 790 ألف جنيه.

مميزات ومواصفات كيا سبورتاج 2023

تمتلك السيارة العديد من المميزات، ولعل من أهمها ما يلي: