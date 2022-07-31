نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوهرة الجديدة.. كيا سبورتاج 2023 تصل البلاد بأسعار ومواصفات تنافسية ومميزات خطيرة في المقال التالي
أطلقت كيا موتورز الكورية، أحدث سيارتها كيا سبورتاج 2023، والتي وصلت إلى سوق السيارات المصري بخمس فئات تختلف كل منهما عن الأخرى من حيث وسائل الأمان والسلامة والتجهيزات الإضافية، وقد حظيت السيارة بشعبية عالية لكونها متعددة الاستخدامات وعالية المواصفات والكفاءة، وسوف نستعرض من خلال مقالنا هذا، أسعار السيارة في السوق المصري، وكذلك مواصفاتها ومزاياها.
أسعار كيا سبورتاج 2023 بالسوق المصري
يختلف سعر كيا سبورتاج 2023 من فئة إلى أخرى وفقًا للتجهيزات المتوفرة بها ووسائل الأمان، كالتالي:
- يبلغ سعر الفئة «LX» حوالي 620 ألف جنيه مصري.
- بينما يبلغ سعر الفئة «EX» حوالي 660 ألف جنيه.
- أما الفئة «Highline» فيبلغ سعرها نحو 710 ألف جنيه.
- كما يصل سعر الفئة TopLine إلى 760 ألف جنيه.
- وأخيرًا سعر الفئة «GT-Line» يبلغ 790 ألف جنيه.
مميزات ومواصفات كيا سبورتاج 2023
تمتلك السيارة العديد من المميزات، ولعل من أهمها ما يلي:
- أناقة الواجهة الأمامية للسيارة، بمصابيح الجديدة المختلفة.
- تمتلك القدرة على السير بالمناطق الوعرة.
التصميم الخارجي للسيارة يشبه السيارات السيدان الجديدة K5، وكذلك الميني فان وEV6.
- لها شبكة أمامية سوداء وعريضة، ومصابيح ليد أمامية، ومصابيح ضباب أسفل الشبكة، ومصد أمامي بتصميم رياضي.
- يستخدم مصد السيارة الخلفي لربط الإشارات الخلفية.
- السيارة أطول كن الإصدار السابق بحوالي 18 سم، بينما قاعدة العجلات أطول بمقدار 8.5 سم.
- السيارة من الداخل تشطيباتها مدهشة، وخاماتها عالية الجودة.
- مقاعد السيارة تجمع الراحة وحداثة التصميم.
- يسمح الكونسول الوسطي بركوب مثاليًا من الأمام.
- مساحة الكونسول الوسطي رحبة، وتوحد حوامل أكواب، وتخزين داخلي.
السيارة مزودة بزر تشغيل، ومفاتيح للتبديل والتحكم.
- كما يوجد للمقاعد مسند رأس، وكذلك يوجد شماعة ملابس خلف مسند الرأس.
تتمتع مقاعد السيارة بتهوية جيدة.
- كذلك تم تزويد السيارة بشاشة ملاحة رقمية 12.2 بوصة.
- وعلاوة على ذلك، تضم المقصورة بعض التقنيات، مثل: بلوتوث، ومنفذ USB، وشحن لاسلكي، وواي فاي، وتكييف، ومكبرات صوت، ومفتاح ذكي، وتكييف.
- تدعم السيارة أنظمة آبل كاربلاي، وأندرويد أوتو.
- وتضم السيارة مجموعة كبيرة من وسائل الأمان، مثل: أحزمة الأمان والوسائد الهوائية، ورصد النقطة العمياء، وتوزيع إلكتروني للمكابح ABS، وإنذار سرقة،.. الخ.
- تتمتع السيارة بضمان لمدة خمس سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجوهرة الجديدة.. كيا سبورتاج 2023 تصل البلاد بأسعار ومواصفات تنافسية ومميزات خطيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.